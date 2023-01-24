Суд забрал шестерых детей у тольяттинки, которая запирала их голодными в квартире

В Тольятти суд ограничил местную жительницу в родительских правах на шестерых детей, сообщает "КП-Самара".
Три года волонтеры самарской общественной организации "Право на счастье" наблюдали за многодетной семьей из Тольятти. Когда активисты впервые оказались на пороге квартиры, где проживали шестеро маленьких детей Полины, они пришли в ужас. Везде грязь, ремонта нет, дети бегают голые, а квартире настежь открыты окна. Оставлять малышей в такой обстановке неравнодушные жители никак не могли, а их мама не желала ничего менять. Тогда волонтеры решили бороться за детей и их будущее.
За три года им удалось убедить органы опеки, прокуратуру и других заинтересованных лиц, что в семье Полины не все так хорошо, как она говорит сама. Горе-мать употребляла алкоголь и вместе со своим неоднократно судимым мужем часто уходила в загулы, оставляя шестерых детей запертыми в квартире. Когда волонтеры пришли к ним в дом и принесли еды, дети буквально разорвали пакет с продуктами и, не жуя, принялись глотать мясные котлеты. Это зрелище привело волонтеров в ужас, и они начали активную борьбу за лишение Полины родительский прав.
Суды продолжались несколько месяцев, на заседаниях присутствовала и руководитель общественной организации "Право на счастье" Марина Федотова. Волонтер рассказала на суде все, что знает об этой семье с 2019 года.
В суд пригласили также троих старших детей Полины, которым задали вопрос: "Хотят ли они жить с мамой?". Дети ответили утвердительно, но волонтеры уверены — это только потому, что они не хотели отправляться в детдом.
"Конечно, дети взрослые и понимают, что в детском учреждении им надо жить по правилам, а дома они предоставлены сами себе. Никакого надзора за ними нет. Может детский дом хоть чему-то научит их, ведь с матерью они жили как Маугли. Это особенно было заметно, пока мы в коридоре ждали заседания. Дети прыгали, бегали по коридорам, садились на пол, ругались матом", — рассказывают волонтеры.
19 декабря 2022 г. состоялось очередное заседание суда, где вынесли решение ограничить Полину в родительских правах на полгода. Горе-матери выставили требования, но если она их не выполнит в установленный срок, то ее лишат родительских прав, а детям начнут искать новые семьи.
"Полина, услышав приговор, была очень огорчена. Она пообещала, что исправится и вернет своих детей. Правда, ее уже лишали ранее родительских прав на двоих старших детей. Но после этого она не стала менять образ жизни. И в результате пострадали ее другие шестеро детей", — отмечают активисты.
Поначалу женщина действительно демонстрировала стремление вернуть малышей и даже навещала их в детдоме, приносила им гостинцы. Однако, к сожалению, этого запала хватило ненадолго.
"Совсем недавно один из ее старших детей, попал в больницу. И для проведения диагностики и лечения нужно было разрешение матери. Но мама уже вне зоны доступа. Хотя на суде она еще изъявляла желание нести родительское бремя", — рассказали в общественной организации "Право на счастье".
Волонтеры продолжают следить за судьбой детей, которые сейчас находятся в детских домах. Одна из девочек, которую три года назад волонтеры нашли грязной, худой и невнятно мычащей, уже во всю читает стихи. Другие малыши тоже прибавили в весе и стали лучше себя чувствовать. Марина Федотова сообщила, что их организация будет продолжать отслеживать судьбу детей. Если Полина не выполнит требования суда в течение полугода, то ее деткам будут искать новую заботливую и любящую семью.
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