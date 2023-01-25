В Самаре действуют курсы начальной военной подготовки и тактической медицины

Цена грамотно оказанной первой доврачебной помощи — спасенная жизнь. Это касается не только поля боя, но и чрезвычайных происшествий. Остановить кровотечение, провести сердечно-легочную реанимацию, наложить повязку, эвакуировать пострадавшего — такие навыки в экстренной ситуации ценятся на вес золота.

Курсы начальной военной подготовки открылись в областном центре в сентябре. Организовали их волонтеры, администраторы телеграм-канала "Рокот". Всероссийский ресурс охватил уже порядка ста городов, в которых совершенно бесплатно обучают всех желающих. С курсантами занимаются инструкторы, которые могут подтвердить свою экспертность не словами, а опытом. Это действующие бойцы спецподразделений, полевые врачи и хирурги госпиталей. На занятия приходят как гражданские, желающие освоить навыки первой помощи, так и мужчины, которые собираются отправиться в зону специальной военной операции.

"Знания, которыми мы делимся, являются базовыми. Они не сделают профессиональных воинов из курсантов. Но они могут пригодиться в обыденной жизни. Когда человек попадает в экстремальную ситуацию, не всегда рядом могут оказаться сотрудники МЧС или полиции. А помощь нужно оказать в течение нескольких минут. Навыки начальной военной подготовки помогают не испугаться и оказать помощь пострадавшему", — рассказал инструктор, сотрудник спецподразделения, позывной "Джаз".

Военные медики говорят, что в критической ситуации вступают в силу правила "золотого часа". Это время, когда здоровье человека, попавшего в критическое положение, балансирует на грани жизни и смерти. В этот период оказанная пострадавшему помощь может быть наиболее действенной.

За время работы курсов в Самаре обучение прошли более 400 гражданских и более двух тысяч мобилизованных. Состоялся выпуск курса "Санитаров", которые обучались по интенсивной программе. Занятия посещали как женщины, так и мужчины. Среди тем — остановка кровотечения, тампонирование раны, наложение жгута и турникета. Инструкторы рассказали и показали, как оказать первую помощь при ожогах, обморожении, переломе, поражении фосфором. Изучались противошоковые мероприятия, профилактика раневой инфекции, правила транспортировки пострадавшего.

Занимаются люди в основном в вечернее время и по субботам в здании ДОСААФ на Чкалова, 90. После некоторых трений и благодаря депутату государственной Думы РФ Александру Хинштейну организаторам курсов удалось найти взаимопонимание с руководством ДОСААФ. Теперь у "Рокота" есть три кабинета и возможность тренироваться в стрелковом тире.

С начала объявления президентом Владимиром Путиными частичной мобилизации организаторы перестроили работу так, чтобы уделить больше внимания тем, кто готовится отправиться в зону военных действий. После теоретической части, с курсантами провели несколько занятий на полигоне, где новобранцы изучили правила поведения в условиях боя. Адекватно оценить обстановку, правильно и безопасно владеть оружием и боеприпасами, оказать первую помощь раненому, соорудить укрытие, вырыть окоп. Этим и другим военным премудростям новобранцев учили инструкторы, имеющие за плечами реальный боевой опыт.

"Благодаря неравнодушным гражданам мы имеем возможность проводить занятия по использованию БПЛА и тепловизионных прицелов. Главная задача тренировок на полигоне — максимально приблизить обстановку к боевой и отточить навыки до автоматизма. Еще одна из задач — поднятие патриотического духа курсантов, готовность встать на защиту Родины. Мы видим, как в обществе начинает формироваться правильная патриотическая гражданская позиция: приходит понимание, что нельзя оставаться в стороне в столь сложное время", — рассказала координатор курсов в Самаре Марьяна Кудряшова.

Также благодаря слаженной работе НВП "Рокот" и командиров подразделений, инструкторы провели занятия с мобилизованными на территории военной части в Рощинском.

"В нашей команде работают профессиональные медики и участники специальной военной операции. За четыре дня мы обучили четыре роты мобилизованных", — подчеркнул Джаз.

Сейчас проекту НВП Рокот Самара нужны инструкторы по боевой, тактико-специальной, инженерной подготовке, желательно имеющие боевой опыт в зоне СВО. Нужны врачи для занятий по медицинской подготовке и военно-медицинской подготовке. Также для занятий в классах и учений на полигоне нужна материальная база: жгуты Эсмарха, турникеты, перевязочный материал, носилки. Нужны также охолощенные автоматы для того, чтобы курсанты могли тренироваться, используя максимально схожее с боевым оружие.