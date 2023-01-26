В Самарской области прошли профилактические рейды по контролю за пассажироперевозками

В Самаре, в Ставропольском и Красноярском районах прошли профилактические мероприятия Госавтоинспекции по контролю за пассажироперевозками.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, в Ставропольском районе госавтоинспектор технадзора капитан полиции Максим Святкин провел профилактические беседы с юными пассажирами школьного автобуса. Сотрудник полиции напомнил правила безопасного поведения в общественном транспорте, правила использования ремней безопасности, а также о безопасной посадке и высадке из автобуса.

В Красноярском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию "Детская безопасность за спиной родителей". Сотрудник пропаганды БДД напомнила водителям школьных автобусов о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, режима труда и отдыха и о том, что транспортное средство, выходящее на линию, должно соответствовать требованиям нормативных актов, регламентирующих пассажирские перевозки.

В столице нашей губернии сотрудники Госавтоинспекции также провели профилактический рейд под названием "Автобус", направленный на предупреждение и пресечение нарушений требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров.

Областная Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта соблюдать все необходимые меры безопасности. Помните, что управляя автобусом с пассажирами, Вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за десятки жизней и судеб перевозимых взрослых и детей.









