В Самарской области прошли профилактические рейды по контролю за пассажироперевозками

В Самаре, в Ставропольском и Красноярском районах прошли профилактические мероприятия Госавтоинспекции по контролю за пассажироперевозками.
Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, в Ставропольском районе госавтоинспектор технадзора капитан полиции Максим Святкин провел профилактические беседы с юными пассажирами школьного автобуса. Сотрудник полиции напомнил правила безопасного поведения в общественном транспорте, правила использования ремней безопасности, а также о безопасной посадке и высадке из автобуса.
В Красноярском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию "Детская безопасность за спиной родителей". Сотрудник пропаганды БДД напомнила водителям школьных автобусов о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, режима труда и отдыха и о том, что транспортное средство, выходящее на линию, должно соответствовать требованиям нормативных актов, регламентирующих пассажирские перевозки.
В столице нашей губернии сотрудники Госавтоинспекции также провели профилактический рейд под названием "Автобус", направленный на предупреждение и пресечение нарушений требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров.
Областная Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта соблюдать все необходимые меры безопасности. Помните, что управляя автобусом с пассажирами, Вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за десятки жизней и судеб перевозимых взрослых и детей.
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Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...