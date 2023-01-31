"Современные технологии строительства" сорвали контракт с мэрией Тольятти и попали в "черный список"

30 января Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд Самарской области оставил в силе решение УФАС о включении сведений об ООО "Современные технологии строительства" в Реестр недобросовестных поставщиков.

В конце февраля прошлого года в антимонопольное Управление поступило обращение от администрации Тольятти о включении сведений об ООО "Современные технологии строительства" в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом внести компанию в "черный список" чиновники сочли сорванный 26-миллионный контракт на выполнение работ по обеспечению безопасности участников дорожного движения.

Контракт был заключен еще в августе 2021 года. Чуть позже заказчик — мэрия Тольятти — организовала промежуточную проверку. Выяснилось, что ООО в установленный срок не приступило к выполнению работ по восьми объектам, а по 23 объектам установлена просрочка исполнения обязательств. Чиновники направили претензии подрядчику, но работы по восьми объектам "Современные технологии строительства" так и не сдали.

"Так как ООО "Современные технологии строительства" ненадлежащем образом отнеслось к исполнению своих обязанностей, Самарское УФАС России включило Общество в РНП сроком на 2 года, — отмечается в сообщении. — Две судебные инстанции позицию антимонопольного органа поддержали".