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Общество

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади отреставрируют при поддержке Промсвязьбанка

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве началась реставрация одной из главных скульптур российской столицы — памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенного на Красной площади. Реставрационные работы, которые необходимы для сохранения памятника, будут проводиться при финансовой поддержке Промсвязьбанка.

Согласно заключению специалистов Государственного исторического музея, в чьем ведении находится памятник, текущее состояние монумента характеризуется как крайне негативное. По этой причине памятник нуждался в безотлагательной реставрации. Сбор средств на реставрацию скульптурной группы, которая первоначально создавалась на народные пожертвования, начался в 2018 году. Уже в ноябре начались дополнительные исследования памятника.

"Для банка большая честь поддержать столь важный и значимый проект. Памятник Минину и Пожарскому — это не только одна из достопримечательностей российской столицы. Это символ народной воли и духа, сильных людей, готовых защищать свое Отечество. И Промсвязьбанку важно оказывать поддержку таким проектам", — говорит Олег Минаев, руководитель корпоративного бизнеса Промсвязьбанка.

"За 200 лет своего существования памятник Минину и Пожарскому ни разу основательно не реставрировался, и теперь настало время объединить усилия, чтобы спасти уникальную скульптуру, символизирующую безграничную любовь к Родине ее защитников во все времена", — отметил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Идею памятника, которую в итоге воплотил скульптор Иван Мартос, впервые высказали члены прогрессивного "Вольного общества любителей словесности, наук и художеств" в 1803 году. Народный сбор средств был открыт несколькими годами позже, в 1809 году. Открытие памятника, посвященного победе русских ополченцев над иностранными интервентами, состоялось в 1818 году. Композиция была создана по уникальной для того времени технологии выправления из восковой модели за один прием. В 1931 композицию передвинули с исторического места у Верхних торговых рядов к его текущему месторасположению — к фасаду Покровского собора.

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