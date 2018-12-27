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Общество

Появилась программа новогодней ночи на площади им. Куйбышева

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площади имени В.В.Куйбышева 31 декабря праздничная программа начнется в 22:30. Ведущими мероприятия будут популярные самарские ведущие Антон Самохвалов, Андрей Миронов и Алексей Ягунов.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Для гостей праздника выступят коллективы Самары: шоу барабанов Loud street girls, ансамбль "Незабава", трио Face control, театр народной песни "Добро", группы Cover Band и "Революция". Номера в этот вечер представит хореографический коллектив "Волжские узоры", а театр "Пластилиновый дождь" будет радовать зрителей необычными перформансами.

В праздничной программе примет участие российский музыкант, чемпион мира по баяну Сергей Войтенко.

Самарцы в этот вечер смогут услышать поздравления президента России Владимира Путина, руководителей региона и города. Также гостей праздника ждет фейерверк.
Трансляция праздника будет организована на телеканале "Россия-24".

Напомним, на площади имени В.В.Куйбышева работают две ледовые площадки, где каждый день организованы различные спортивные состязания и мастер-классы по хоккею, керлингу, фигурному катанию. На катках есть услуги проката и заточки коньков, а также организованы сервисные зоны.

Впервые горка на площади им. Куйбышева до самой весны бесплатно работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Кататься можно только на тюбингах организаторов. Для получения тюбинга необходимо представить документ (удостоверяющий личность) или залоговую сумму. Катание на ледянках или санках не разрешается.

Вход на площадь в новогоднюю ночь будет через контрольно-пропускные пункты.

Улицы Чапаевская от Вилоновской до Красноармейской, Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе будут закрыты для общественного и личного транспорта с 13:00 31 декабря до 08:00 1 января. Также в новогоднюю ночь усилят работу общественного транспорта.

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