Работники Куйбышевского НПЗ помогли домам престарелых Самарской области

На протяжении нескольких лет заводчане поддерживают инициативу благотворительного фонда "Старость в радость" и навещают тех, кто волею судеб оказался в трудной жизненной ситуации без поддержки родственников.

Стоит отметить, что сотрудники Куйбышевского НПЗ с энтузиазмом участвуют в подобных марафонах, организуемых волонтерским движением несколько раз в год. Накануне Нового года его активисты посещают пансионаты по всей Самарской области.

В середине декабря заводчане навещали постояльцев дома престарелых в Дубовом Умете. Сотрудники предприятия подготовили подарки для 45 подопечных пансионата: купили сладости, книги, средства гигиены и одежду, а также поделились своими домашними консервированными заготовками: огурчиками, помидорами, салатами. Подготовили праздничный предновогодний концерт. Но главное в таких мероприятиях - это такое нужное для пожилых одиноких людей - душевное общение. Пенсионеры рассказали о том, как живут, что их волнует, в чем нуждаются. Важно выслушать просьбы бабушек и дедушек и обязательно найти решения их проблем, главное, дать почувствовать старикам, что они нужны и важен каждый из них.