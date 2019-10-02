На площади им. Куйбышева состоится фестиваль "Ярмарка вкусов — Чайхона 2019"

3-5 октября в Самаре на площади им. Куйбышева в рамках проведения VOLGA INVESTMENT SUMMIT и WORLD HALAL DAY состоится грандиозный фестиваль еды и напитков "Ярмарка вкусов — Чайхона 2019".

Все три дня здесь будет организована выставка-продажа блюд национальной кухни мусульманских народов, а также товаров и услуг Халяль, которая раскроет богатство и уникальный колорит яркой восточной кухни.

5 октября, в субботу, в 12:00, состоится торжественное открытие фестиваля. Гостей праздника в этот день ждет обширная развлекательная программа. На площади им. Куйбышева состоится гала-концерт "Арабская ночь" — гости праздника увидят выступления, организованные мусульманскими национальными общественными объединениями и творческими коллективами губернии.

На интерактивных площадках посетители смогут принять участие в турнире по нардам, мастер-классах и конкурсах по изготовлению национальной игрушки, росписи посуды и даже повязыванию платка. Ярким событием праздника станет чайная церемония, на которой гостей фестиваля познакомят с различными способами заваривания чая и особенностями приготовления чайных напитков.

Изюминкой праздника станет кулинарное шоу "Битва пловов" — открытое соревнование, в котором примут участие повара национальной кухни Самарской области. Главные номинации конкурса — "Лучшее основное блюдо "Халяль" и "Лучшая сладость "Халяль". Блюда будут оценивать не только жюри конкурса, но и гости мероприятия. А на главной аллее участники фестиваля сделают самую длинную в Поволжье шаурму, которую затем смогут попробовать все желающие.

Завершит фестиваль шоу этнических барабанов, в котором, помимо музыкантов, будут участвовать гости ярмарки.