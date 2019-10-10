Автобусам №№ 3 и 13 добавили остановок

Со среды, 9 октября, для автобусных маршрутов №№3 и 13 введены дополнительные остановочные пункты, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
- "Ул. Владимирская" в направлении Губернского рынка (на пересечении улиц Владимирская и Пензенская) — для автобусного маршрута № 13;
- "Ул. Ленинградская" в направлении ул. Льва Толстого (на пересечении улиц Братьев Коростелевых и Ленинградская) — для автобусных маршрутов №№ 3, 13.
Как сообщает городской Департамент транспорта, решение о новых остановочных пунктах принято с учетом многочисленных обращений жителей пос. Шмидта.