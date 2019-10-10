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Общество

Автобусам №№ 3 и 13 добавили остановок

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Со среды, 9 октября, для автобусных маршрутов №№3 и 13 введены дополнительные остановочные пункты, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

  • "Ул. Владимирская" в направлении Губернского рынка (на пересечении улиц Владимирская и Пензенская) — для автобусного маршрута № 13;
  • "Ул. Ленинградская" в направлении ул. Льва Толстого (на пересечении улиц Братьев Коростелевых и Ленинградская) — для автобусных маршрутов №№ 3, 13.

Как сообщает городской Департамент транспорта, решение о новых остановочных пунктах принято с учетом многочисленных обращений жителей пос. Шмидта.

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