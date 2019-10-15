Председатель Центрального совета ВООПИиК просит запретить точечную застройку исторического центра Самары

Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Артем Демидов обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой наложить мораторий на выдачу разрешений на строительство в историческом центре Самары. Официальное письмо к главе региона опубликовал в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам Артема Демидова, в адрес ВООПИиК поступают обращения неравнодушных граждан и общественных организаций о сносе исторических построек и выдаче разрешений на строительство в историческом центре города. "Проект исторического поселения Самары, предполагающий жесткие ограничения параметров застройки, находится в стадии обсуждения. Сегодня существует серьезная угроза, что до его утверждения будут предприниматься попытки получить разрешения на точечное многоэтажное строительство", - пишет Артем Демидов.

До утверждения документации по историческому поселению председатель совета ВООПИиК просит губернатора рассмотреть возможность введения моратория на выдачу разрешений на строительство в границах исторической планировочной зоны Самары.

На письмо Артема Демидова ответил и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. По его словам, разрешения на строительство в историческом центре областной столицы выдаются в строгом соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка при наличии результатов инженерных изысканий, положительного заключения экспертизы, а также отсутствии ограничений, установленных для зоны охраны объектов культурного наследия. Он добавляет, что градостроительная политика регламентируется Генпланом и ПЗЗ, а учитывая сроки внесения изменений в муниципальные правовые акты, а также работу по реализации мероприятий с целью присвоения Самаре статуса исторического поселения, внесение этих изменений нецелесообразно.

Как отмечает в своем твитте Александр Хинштейн, вносить изменения в градостроительные документы, чтобы запретить стройку в историческом центре Самары, в действительности необязательно. Достаточно решения властей на введение моратория на застройку, как того просит Артем Демидов.