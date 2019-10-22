ГТРК "Самара" в четвертый раз подряд вышла в финал главного телевизионного конкурса страны "Тэфи-Регион"

Имена претендентов на награду назвали в понедельник в Ставрополе, и среди них сразу два проекта ГТРК "Самара".

Молодежный сериал "Все по-честному" поборется за бронзового Орфея в номинации "Телевизионный художественный фильм". На звание лучшей документальной картины претендует работа Дмитрия Пархоменко "Русская трагедия", посвященная пожару в областном ГУВД в феврале 1999 года.

Финал конкурса Тэфи-Регион — 2019 и торжественная церемония награждения победителей пройдут с 16 по 19 ноября в Волгограде.