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Общество

ГТРК "Самара" в четвертый раз подряд вышла в финал главного телевизионного конкурса страны "Тэфи-Регион"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Имена претендентов на награду назвали в понедельник в Ставрополе, и среди них сразу два проекта ГТРК "Самара".

Молодежный сериал "Все по-честному" поборется за бронзового Орфея в номинации "Телевизионный художественный фильм". На звание лучшей документальной картины претендует работа Дмитрия Пархоменко "Русская трагедия", посвященная пожару в областном ГУВД в феврале 1999 года.

Финал конкурса Тэфи-Регион — 2019 и торжественная церемония награждения победителей пройдут с 16 по 19 ноября в Волгограде.

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