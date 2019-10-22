В Промышленном районе Самары открыта новая спортивная площадка

В Самарской области продолжается реализация федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". В рамках строительства объектов спорта новая спортивная площадка появилась около школы № 124 Промышленного района Самары.

В 2019 году по федеральному проекту "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Самарской области предусмотрено строительство 23 новых универсальных спортивных площадок в городах и муниципальных районах региона. Большая часть предназначена для образовательных учреждений.

"Такая спортивная площадка была очень нужна нашей школе, мы ее ждали. Теперь мы можем проводить здесь уроки физкультуры, спортивные мероприятия, соревнования. Ребята и после уроков играют. Жители района также могут заниматься на площадке — для этого надо обратиться к нам", — отмечает директор школы № 124 Татьяна Железникова.

Площадка размерами 56 х 28 м покрыта современным искусственным газоном производства международной компании, сертифицированной FIFA. Установлено освещение и ограждение.

"Я профессионально занимаюсь футболом и могу сказать, что площадка — классная, комфортно играть на ней. Даже ребята, которые раньше футболом не увлекались, после появления этой площадки начали играть. Теперь мы постоянно будем проводить матчи — между классами и школами", — рассказал ученик школы № 124 Никита Лазарев.

"Очень рада, что у наших школ появляются современные спортивные объекты. Приятно видеть, с каким удовольствием на этой площадке занимаются спортом дети. Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым поставлена задача по увеличению числа жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, такова же одна из задач национального проекта "Демография". Новые спортивные объекты как раз и способствуют тому, что люди вели здоровый образ жизни", — подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.