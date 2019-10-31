В связи с подготовкой и проведением Парада памяти в Самаре ограничат движение транспорта

В связи с подготовкой и проведением Парада памяти в Самаре 31 октября, 6 и 7 ноября будет временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения коснутся следующих участков:

с 06:00 до 15:00 7 ноября — по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского;

с 14:00 до 18:00 6 ноября — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;

с 10:00 до 15:00 31 октября — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Также будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих участках дорог:

с 08:00 6 ноября до 15:00 7 ноября — по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского;

с 20:00 30 октября до 15:00 31 октября — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Кроме того, с 10:00 до 15:00 31 октября и с 14:00 до 18:00 6 ноября 2019 года движение общественного транспорта — автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 — будет организовано по скорректированной схеме. А с 06:00 до 15:00 7 ноября по временной схеме будут следовать автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297.

Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве, откроет череду праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основная тема парада этого года — "Солдатская слава", посвященная судьбам наших земляков, — как погибших на фронте, так и с победой вернувшихся домой.

Еще одна тема Парада памяти будет посвящена подвигу врачей в годы Великой Отечественной войны. Всего же в Самарской области будет проведено более 3 тыс. патриотических акций.

Традиционно в самарском Параде Памяти примут участие представители иностранных государств, в том числе и тех, чьи дипломатические миссии в годы войны были размещены в Куйбышеве. Кроме того, к участию в параде приглашены представители министерства иностранных дел РФ, парадные расчеты силовых структур, ветеранских организаций регионов ПФО и городов-побратимов. Участниками самарского Парада станут и представители более 320 представителей от 42 военно-исторических клубов страны. Они привезут порядка 45 единиц исторической техники.

Впервые в этом году в рамках Парада на площади Куйбышева пройдет марш юнармейцев, в котором примут участие юнармейские отряды со всех муниципальных образований области. В качестве одного из предварительных этапов подготовки к участию в Параде 31 октября состоится смотр строевой песни "Марш Калашникова", посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. Также состоится конкурс на лучшее парадное прохождение, конкурсную комиссию которого возглавит генеральный инспектор министерства обороны РФ, председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев.

Не обойдется Парад Памяти без участия народного артиста СССР Василия Ланового. В этом году артист выступит со своим моноспектаклем не только в Самаре, но и в Сызрани. Кроме того, получено подтверждение об участии в памятных мероприятиях артистов Большого театра. По предварительным данным, общее число участников Парада Памяти составит более 10 тыс. человек.