Коронавирус в Самарской области: самое важное на 2 апреля

В четверг, 2 апреля, в регионе продолжается борьба с угрозой распространения новой коронавирусной вирусной инфекции. По состоянию на 1 апреля в Самарской области зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у двоих детей. Два человека уже выздоровели.

Сегодня поликлиники региона получили более 100 автомобилей для работы в усиленном режиме. По поручению главы региона Дмитрия Азарова участковым врачам, педиатрам, терапевтам, врачам общей практики выделили автомобили для работы в условиях эпидемии коронавируса.

Отметим, что поликлиническая служба региона работает в усиленном режиме. Медработники оказывают помощь на дому пациентам с ОРВИ и другими заболеваниями, ведут патронаж лиц из групп риска (пациенты с хроническими заболеваниями и старшее поколение), осуществляют медицинское наблюдение за контактными лицами.

Эти мероприятия направлены в том числе на исключение посещения пациентами поликлиник с целью профилактики распространения вирусных инфекций.

Напомним, в настоящее время проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра в поликлиниках области приостановлено.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем аккаунте в инстаграм ответил, что въезд в город не перекрыт.

"Сотрудники ГИБДД останавливают водителей и рассказывают об ограничительных мерах, которые действуют в регионе. После этого машины проезжают в город, если есть необходимость", — пишет Дмитрий Азаров, поясняя, что под необходимостью имеются в виду посещение медучреждения или пожилых родителей, закупка товаров первой необходимости.

"Тем, кто едет погулять, рекомендуют оставаться дома. Повторяю и я — оставайтесь дома, проведите время с родными и близкими!" — подчеркнул Дмитрий Азаров в своем сообщении.

Напомним, пробки на въездах в Самару начали образовываться утром 1 апреля после введенных накануне дополнительных ограничений и режима самоизоляции для граждан. Так, сообщалось, что сотрудники ГИБДД на въездах проверяют у автолюбителей пропуска от работодателей, а тем, у кого их нет, рекомендуют вернуться домой.

На въездах в Самару начали собираться пробки. Сотрудники ГИБДД проверяют у автолюбителей пропуска от работодателей, а тем, кто их не имеет, рекомендуют вернуться домой, проверяют регистрацию и записывают данные в журнал.

Проблемы с въездом в город наблюдались возле поста ДПС на Южном шоссе, на Московском шоссе возле ТЦ "Мега", в Смышляевке и на Кировском мосту, а также в районе моста на ул. Главной.

На выезд из города дороги свободны. Пробки в Самаре оцениваются в два балла.



Напомним, ранее появилась информация, что с 1 апреля в связи с введением дополнительных мер предосторожности из-за распространения коронавируса сотрудники ГИБДД будут останавливать все автомобили и уточнять, куда именно направляется водитель.

С 31 марта приостанавливается регистрация актов гражданского состояния, "кроме регистрации рождения, смерти, заключения брака при наличии особых обстоятельств".

При этом личный прием по регистрации рождения и смерти осуществляется только по предварительной записи по телефонам территориальных органов ЗАГС или через сайт Госуслуг.

Парам, подавшим заявления на заключение брака, необходимо изменить дату его регистрации на время после 1 июня.

Роспотребнадзор РФ дал рекомендации гражданам, находящимся на самоизоляции из-за распространения коронавируса. Согласно материалам ВОЗ, если в кризисной ситуации вы испытываете чувство грусти, стресса, замешательства, страха или досады — это нормально.

Главное — не забывать о здоровом образе жизни: правильном питании, режиме сна, физических упражнениях и общении с близкими дома либо с помощью гаджетов.

Если эмоции слишком сильны, не нужно курить и употреблять алкоголь или другие психоактивные вещества для их подавления. Стоит обратится за медицинской или психологической помощью. Лучше заранее подготовить план, куда и каким образом обратиться.

В Самарской области ежедневно дезинфицируют электрички с помощью специального оборудования, а спустя полчаса производится протирка дверных ручек, диванов, верхних полок, окон и дверей вагонов. Все задействованные в дезинфекции сотрудники обеспечиваются защитными средствами.

С 1 апреля сотрудники ГИБДД начали останавливать транспорт и выяснять, куда едут водители. Если поездка не обоснована необходимостью, то есть работой или какими-то неотложными нуждами, водителю напомнят о введенных дополнительных меры предосторожности в связи с угрозой распространения коронавируса и порекомендуют оставаться дома.

По предварительным данным источников Волга Ньюс, задерживать кого-либо из водителей за нарушение режима самоизоляции не планируется.

За сутки 31 марта - 1 апреля полицейские выявили в Самарской области 45 человек, не соблюдавших режим самоизоляции. В отношении нарушителей составили 29 административных материалов по ст. 6.3 КоАП РФ, которые направят в Роспотребнадзор.

По федеральным данным стопкоронавирус.рф в России проведено более 536 тыс. тестов, зарегистрировано 2 777 случаев заболевания, из них 440 - за последние сутки, 190 человек выздоровело, 24

человека умерло.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки по ситуации с новой коронавирусной инфекцией, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Однако, по данным замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислава Наумова, россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, правонарушений фиксируется немного.

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы полагаем, что меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона", - сказала Голикова.