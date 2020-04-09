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Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области: самое важное на 9 апреля

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 апреля, в Самарской области продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. По данным регионального оперативного штаба, зарегистрирован еще один случай заболевания, новый заболевший - тольяттинец.

Таким образом, в регионе зафиксировано 18 случаев заражения COVID-19. 11 пациентов выздоровели и выписаны, семь — на лечении. С медицинского наблюдения по коронавирусу в Самарской области снято 720 человек. 

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал — по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно.

"Гарантированно такие выплаты пройдут в апреле, мае и июле. На месяц раньше начинаются выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. С 1 марта президент принял решение для всех семей, где есть родители, которые потеряли работу, выплачивать дополнительное пособие по 3 тыс. на каждого ребенка и по верхней планке платить пособие по безработице, то есть 12,1 тыс. рублей", — прокомментировал указ президента Дмитрий Азаров. Порядок получения помощи семьям с детьми должен быть готов к 10 апреля.

Как рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире телеканала "Россия 24", автомобили, которые были заняты чиновниками регионального и муниципального уровня, в количестве 100 штук было решено передать в систему здравоохранения.

ГБУ "Центр медицинской профилактики" займется упорядочением и распределением средств индивидуальной защиты для граждан. Оператор будет аккумулировать маски и централизованно реализовывать их на предприятия и в аптечные сети.

В лечебных учреждениях области продолжается организация дополнительных койко-мест. В клиниках медуниверситета имеется отдельно стоящий медицинский корпус, где готовы предоставить 80 коек для пациентов с COVID-19. Остальные мощности больницы направлены на лечение гриппа и ОРВИ.

Уточнен список лиц, на которых не распространяется ограничение на перемещение. Под исключение подпали "случаи следования по вызову сотрудников правоохранительных и следственных органов, органов прокуратуры, судебных органов для совершения процессуальных и (или) иных действий, связанных с реализацией данными органами своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации".

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи семье и детям начали оказывать психологическую помощь людям, которым тяжело постоянно находиться дома — онлайн и по телефону. С 3 апреля за онлайн-консультацией в центр обратились 63 человека, по телефону — 143 взрослых, 43 пожилых человека в возрасте старше 65 лет, на детский телефон доверия поступило 48 звонков.

В Тольятти 42% жителей, обязанных соблюдать карантин, проигнорировали самоизоляцию. Такую информацию представили управляющие микрорайонами, которые обошли за выходные 540 человек, и только 58% из них находились дома.

Общественники региона, регулярно проводя мониторинг цен на оптовых базах, выявили картельный сговор по повышению цен на лимоны и имбирь, они смогли добиться существенного снижения стоимости этих продуктов на территории ПФО.

В Самарской области начала работу "горячая линия" по призыву в армию. 14 апреля откроются 32 призывных участка. Призыву подлежат более 16 тыс. граждан Самарской области. Сейчас все вопросы, связанные с призывом на военную службу граждан Самарской области, можно решить по телефону "горячей линии" 8 (846) 332-37-87 с 10-00 до 12.00 часов ежедневно.

До 4 мая в регионе запрещено охотиться на на боровую и водоплавающую дичь (куропатки, глухари, рябчики, тетеревы, утки и др.). Это связано с режимом повышенной готовности. Жители региона должны оставаться дома и не покидать жилье без особой необходимости.

По данным стопкоронавирус.рф, в России проведено более 910 тыс. тестов, подтверждено 8672 случаев заболевания, из них - 1175 случаев за последние сутки, 580 человек выздоровело, 63 человека умерло.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1 заявила, что на сегодняшний день в России нет случаев повторного заражения коронавирусом выздоровевших людей. "Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоровым", — сказала Попова. Ограничительные меры в регионах России должны приниматься исходя из эпидемической ситуации, в интересах здоровья граждан и экономики страны, отметила она.

Власти РФ в ближайшее время выделят регионам 10 млрд руб. на дополнительные выплаты медикам из-за распространения коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. Он потребовал от губернаторов ни в коем случае не отменять региональные доплаты для врачей после введения новых федеральных выплат. 

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