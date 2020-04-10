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Общество

Коронавирус в Самарской области: самое важное на 9 апреля

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подводим итоги очередного дня борьбы с новой коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения в Самарской области.

За прошедшие сутки в регионе не выявлено новых случаев заражения. В медучреждениях остаются 10 инфицированных, восемь человек уже выписаны. 

Проведено 10 546 лабораторных исследований на коронавирус.

В стране число случаев заражения достигло 10 131 (рост на 1459 за сутки). Число смертей от COVID-19 - 76 (13 за последние сутки).

9 апреля стало известно, что житель Тольятти, который стал первым инфицированным новым коронавирусом в Самарской области, и заразил как минимум пять человек, не будет привлечен к ответственности. Как пояснили в Роспотребнадзоре, дело в том, что мужчина прибыл на территорию РФ из-за границы 1 марта, а симптомы заболевания появились у него только 11 марта. Постановление же, которым все прибывшие из-за границы обязывались находиться на 14-дневной самоизоляции, было принято лишь 18 марта.

В ведомстве также сообщили, что в ближайшее время анализы на коронавирус планируют проводить частные лаборатории ООО "СКАЙЛАБ" и ООО "Ситилаб".

Заявлено, что по решению губернатора Дмитрия Азарова в регионе возобновят плановую госпитализацию и медицинские обследования по направлению лечащего врача (кроме диспансеризации и профилактических осмотров). Они были приостановлены 22 марта. Решение о возобновлении медобследований и госпитализаций глава региона объяснил улучшением эпидемиологической ситуации, в том числе снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это, по его словам, стало следствием принятых ограничительных мер.

Однако на случай, если ситуация начнет ухудшаться, в регионе могут ввести новые ограничения. Так в Кинеле сейчас обкатывается система выдачи электронных разрешений на выход из дома в период самоизоляции по QR-коду. Предполагается, что выйти одному человеку можно будет два раза в день. С тестируемым алгоритмом предоставления разрешений можно ознакомиться здесь.

Также Дмитрий Азаров утвердил перечень органов исполнительной власти и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6 КоАП РФ, в отношении нарушителей режима самоизоляции.

Полиция же сообщила о штрафе, наложенном на самарца, который вернулся из Таиланда и должен был соблюдать режим самоизоляции. Вместо этого мужчина передвигался на своем автомобиле.

Также стало известно, что полицейские проверяют региональные СМИ на распространение недостоверной информации о протекании коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о публикациях, основанных на заявлении жителя Новокуйбышевска, о том, что у него выявлена инфекция. Диагноз у него в итоге не был подтвержден, а тема широко разошлась в СМИ.

Дмитрий Азаров в очередном видеокомментарии рассказал, что выплаты в 5 тыс. руб. на ребенка в регионе получат 40 тыс. семей. Ранее эта мера поддержки была озвучена президентом. 

Также стало известно, что надбавки, о которых говорил Владимир Путин, в Самарской области получат 6,8 тыс. медицинских работников. Врачам добавят по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому звену - по 50 тыс., младшему - по 25 тыс. рублей. 

Утром в пятницу облправительство планирует обнародовать список предприятий, которым разрешено будет работать со следующей недели.

В России

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин разработает программу дополнительной помощи бизнесу в РФ, чтобы компании не увольняли работников и не лишали их зарплаты. Также он отметил, что будут расширены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

Стало известно, что Минобрнауки РФ не будет отменять в 2020 г. государственные экзамены и защиты дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.

В школах же отменят сдачу предметов по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ). Минпросвещения сообщило, что регионы РФ должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум обязательным предметам.

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