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Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области: самое важное на 14 апреля

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество людей, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, в Самарской области за последние сутки увеличилось на пять человек, сообщает стопкоронавирус.рф.

Общее количество заболевших COVID-2019 в регионе по состоянию на 13 апреля 2020 г. составляет 29 человек. При этом 14 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

В России проведено более 1,3 млн тестов, зарегистрировано 18328 случаев заболевания, из них 2558 случаев за последние сутки, 1470 человек выздоровело, 148 —  умерло.

С 30 марта в регионе введен режим самоизоляции. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, магазины, за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами, товарами первой необходимости и аптек.

Четверо инфицированных — в Самаре и один в Волжском районе. Два пациента выявлены из круга контактных лиц, еще двое вернулись из зарубежных поездок — в Турцию и ОАЭ. Еще у одного COVID-19 обнаружили при лечении пневмонии.

Из 15 жителей региона, находящихся на лечении в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, четверо находятся в тяжелом состоянии. "Два человека — в состоянии средней тяжести, состояние остальных удовлетворительное", — сообщили в министерстве, добавив, что при этом никто из заболевших не нуждается в искусственной вентиляции легких.

В Самарской области проведено 14979 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у жителей губернии. Исследования проводятся на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД", ЧУЗ Клиническая больница "РЖД-медицина", а также их в ближайшее время планируют проводить частные лаборатории: ООО "СКАЙЛАБ", ООО "Ситилаб", медицинский центр "Мать и дитя — ИДК".

С конца марта по поручению Дмитрия Азарова под проверку подпадают люди, прибывающие не только из-за границы, но и из других российских регионов. Губернатор поручил усилить эту работу и рассмотреть возможность выдачи предписаний о 14-дневной самоизоляции. "Если человек прибывает не для работы, то он должен уходить на самоизоляцию и также подпадать под контроль МВД, — отметил Дмитрий Азаров.

Правительство РФ выделит Самарской области 129,6 млн руб. на дополнительные выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Врачам добавят по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому звену — по 50 тыс., младшему — по 25 тыс. рублей. В Самарской области выплаты получат 6,8 тыс. врачей.

АО "АвтоВАЗ" возобновило работу сборочных линий в Тольятти, также возобновил свою работу завод "Lada Ижевск" в Удмуртии. Предприятие подготовилось к перезапуску с соблюдением санитарных правил. Все цеха, офисы, оборудование и инструменты были продезинфицированы. Сотрудники обеспечены масками. Приобретены термометры и организован контроль температуры тела в течение рабочего дня.

Транспортные предприятия получат дотации за счет экономии средств, запланированных для возмещения расходов на перевозки по социальным картам. В кратчайшие сроки будет подготовлен пакет документов по оформлению дотаций перевозчикам.

Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом в России станут во многом определяющими. У регионов есть запас времени в две-три недели для подготовки к борьбе с коронавирусом, но он быстро тает, нужно использовать это время самым эффективным образом, заявил президент России Владимир Путин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявляла, что регионы РФ отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, и нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд.

Более чем у 1 тыс. человек из почти 2,6 тыс. новых пациентов с коронавирусом нет клинических симптомов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова: "Это люди без клинических симптомов, их выявили при обследовании как контактных. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных".

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