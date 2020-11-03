Агентство коммуникаций "ПРАТОН" и АО "Коммерсантъ-Волга" провели круглый стол "Цели устойчивого развития — новые стандарты бизнеса". Участниками мероприятия стали представители общественных организаций, вузов, крупных компаний, работающих в Самарской области. По их мнению, пришло время, когда глобальные цели ООН должны стать руководством для каждого человека — только консолидация всех сил общества поможет решить острые социальные проблемы и ответить на главные вызовы современности.

Круглый стол, организованный в рамках подготовки к старту нового сезона премии "Серебряный Лучник — Самара", помог ответить на вопрос о том, как цели устойчивого развития (ЦУР) помогают улучшить ситуацию в регионе. По мнению экспертов, участие в достижении ЦУР становится четким трендом не только для крупных социально ответственных компаний, но и для регионального среднего и малого бизнеса. Также принципиально важно, что бизнес начинает строить и реализовывать свои бизнес-модели и стратегии в интересах обществ.

"Все больше компаний уходит от понимания ЦУР как абстракции. Цели глобального развития входят в ежегодные отчеты, а бизнес выбирает конкретные цели из списка ООН, чтобы приносить максимальную пользу обществу. Даже само определение этих целей в качестве приоритетных происходит в диалоге с обществом, с учетом мнения внутренних и внешних заинтересованных сторон", — рассказала Анна Бушлякова, аффилированные компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России, управляющий по корпоративным вопросам региона, председатель регионального представительства Национального Совета по корпоративному волонтерству в Самарской области. — Устойчивое развитие — это системная работа как внутри компании, так и вне ее. Например, достигнув успехов в развитии волонтерских практик, мы транслируем этот опыт во внешнюю среду. Так, в Самарской области на платформе Национального совета по корпоративному волонтерству нам удалось объединить добровольцев из самых разных компаний для реализации совместных проектов", — отметила Анна Бушлякова.

Представители крупных компаний рассказали о своем опыте внедрения практик устойчивого развития. "Данон Россия" развивает экологические проекты — в частности, разрабатывает новую перерабатываемую упаковку для снижения количества бытовых отходов.

В ходе дискуссии участники отметили, рост проектов в регионе в сфере благотворительности и КСО, активное развитие корпоративного волонтерства за последний год и пришли к мнению, что консолидацией работы в рамках достижения ЦУР могут заняться общественные организации и институции, поскольку они собирают самых активных и неравнодушных людей. А одним из способов демонстрации успешного опыта компаний в регионе является конкурс "Серебряный Лучник — Самара", самыми популярными номинациями которого уже несколько лет становятся "Благотворительность" и "Корпоративная социальная ответственность". Авторы проектов наглядно демонстрируют, что новая бизнес-стратегия, основанная на глобальных целях ООН, помогает не только укреплять репутацию бизнеса, но и влиять на ситуацию в социальной сфере.

"Если первоначальный интерес к ЦУР объяснялся желанием усилить свой бренд, то сегодня эта работа ведется уже на другом уровне: мы наблюдаем изменения на уровне бизнес-стратегии компаний, желание активно взаимодействовать с общественными организациями и самое главное, что работа в рамках достижения глобальных целей однозначно приносит пользу региону, его жителям. А пример и опыт крупных компаний становится ориентиром для среднего и малого бизнеса", — отметила модератор встречи Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства "ПРАТОН", исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара".