В Самарской области продолжается акция #МыВместе

В Самарской области продолжается одна из самых значимых и масштабных добровольческих акций - #МыВместе. Волонтеры региона привозят продукты пожилым одиноким людям, находящимся на самоизоляции.

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в Самарской области в марте 2020 года. За время ее проведения добровольцы региона оказали помощь по более чем 100 тыс. обращений жителей. Сегодня в акции участвует около 3,5 тыс. добровольцев.

3 ноября на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции было принято решение об обязательной самоизоляции жителей региона в возрасте 65 лет и старше. В связи с этим помощь волонтеров акции #МыВместе вновь становится особенно актуальной.

Обратиться за помощью волонтеров могут пожилые одинокие жители Самарской области старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции. Для этого работают телефоны "горячих линий". Жители Самарской области могут обращаться по номеру 8 800 505 78 63. Также работают муниципальные "горячие линии". Жители Самары могут звонить по номеру 8 846 99 76 07, жители Тольятти - 8 8482 31 28 87. Время работы "горячих линий" - с 09:00 до 18:00.

Напомним, муниципальные волонтерские штабы акции #МыВместе работают во всех 37 муниципальных образованиях области. Все звонки, поступающие на региональную "горячую линию", принимаются региональным волонтерским штабом акции и передаются в муниципальные образования.

Также волонтеры-медики оказывают помощь в медицинских организациях области: звонят пациентам, сдавшим анализы на коронавирусную инфекцию, мониторят самочувствие пациентов, принимают звонки.