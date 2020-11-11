Дмитрий Колчин: "В нынешнее время надо поступать "по-самарски"

Известный самарский КВН-щик, актер Дмитрий Колчин в среду, 11 ноября, записал видеообращение в Инстаграме и призвал жителей региона быть добрее друг к другу.

"Сейчас из-за ковида растет эта социальная напряженность: люди становятся озлобленными, резко высказываются, пишут огромное количество негативных комментариев. И мне кажется, что очень важно сейчас наоборот поступить. Мы не знаем, когда это закончится и что нас там дальше ждет. Но совершенно точно мы должны стать терпимее и добрее к окружающему нас миру", — считает актер.

Он объяснил, что поддержку можно проявить по-разному: "Можно соседу в лифте улыбнуться, "доброе утро" сказать, можно пост веселый выложить в социальную сеть и уже кому-то поднять настроение, а кому-то помочь другим способом. Мне кажется, это очень важно".

Дмитрий Колчин рассказал, почему ему в голову пришла эта мысль — обратиться к землякам.

"Я вчера посмотрел видос, где губернатор наш рассказывает о социальных обязательствах: выплатах ветеранам и так далее. И он сказал важную фразу — что в нынешнее время надо поступать по-самарски, то есть помогать друг другу, несмотря ни на что. Мне кажется, это правильные слова. Давайте поступать по-самарски, давайте сплотимся, чтобы пережить все эти сложности, приложим маленькие усилия, и всем станет легче. Раскрутим #посамарски до нормального такого тренда? В конце концов, каждому нужно просто ощутить поддержку друга, соседа, земляка. Капля по капле будет море — хоть Жигулевское", — призвал Колчин.