В Тольятти за нарушения требований Роспотребнадзора закрывают магазины

В некоторых магазинах Тольятти нарушены рекомендации Роспотребнадзора по профилактике COVID-19, сообщила в среду, 18 ноября, на заседании городского оперштаба по борьбе с коронавирусом замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти Надежда Ульянова.

Судом вынесены решения об административном наказании в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. в отношении владельцев двух продовольственных магазинов в Автозаводском районе (на пр-те Степана Разина и ул. 70 лет Октября). Кроме того, по решению суда в целях обеспечения соблюдения противоэпидемических мер на 9 суток приостановлена деятельность продовольственного магазина на б-ре Гая.

Напомним, сотрудниками администрации Тольятти осуществляется ежедневный мониторинг соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 предприятиями общепита, сферы услуг, продовольственной и непродовольственной торговли.

Результаты мониторинга позволяют выявить основные нарушения, допускаемые на объектах. К ним относятся: отсутствие в помещениях устройств для обеззараживания воздуха; отсутствие "входного фильтра"; отсутствие журналов для фиксации измерения температуры тела работников; несоблюдение персоналом масочно-перчаточного режима; отсутствие в туалетных комнатах и помещениях для приема пищи средств личной гигиены (мыла, кожных антисептиков); отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции.

Все выявленные в ходе мониторинга нарушения фиксируются, материалы по ним направляются в Роспотребнадзор для принятия необходимых мер реагирования. Так, по трем таким материалам специалистами контролирующего ведомства в отношении индивидуальных предпринимателей были составлены и направлены в суд протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в случае поступления сообщения о выявленных нарушениях ведомство направляет информацию в прокуратуру, по согласованию с которой проводится внеплановая выездная проверка на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.