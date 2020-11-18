16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти за нарушения требований Роспотребнадзора закрывают магазины В поликлиниках Самарской области установят частные компьютерные томографы В борьбу с коронавирусом вступили более 35 лечебных учреждений региона и треть медиков В стационарах Самарской области лечатся 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом и 4,5 тыс. - с пневмонией Стало известно, где в регионе умерли заразившиеся коронавирусом медики

Общество

В Тольятти за нарушения требований Роспотребнадзора закрывают магазины

ТОЛЬЯТТИ. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В некоторых магазинах Тольятти нарушены рекомендации Роспотребнадзора по профилактике COVID-19, сообщила в среду, 18 ноября, на заседании городского оперштаба по борьбе с коронавирусом замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти Надежда Ульянова.

Судом вынесены решения об административном наказании в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. в отношении владельцев двух продовольственных магазинов в Автозаводском районе (на пр-те Степана Разина и ул. 70 лет Октября). Кроме того, по решению суда в целях обеспечения соблюдения противоэпидемических мер на 9 суток приостановлена деятельность продовольственного магазина на б-ре Гая.

Напомним, сотрудниками администрации Тольятти осуществляется ежедневный мониторинг соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 предприятиями общепита, сферы услуг, продовольственной и непродовольственной торговли.

Результаты мониторинга позволяют выявить основные нарушения, допускаемые на объектах. К ним относятся: отсутствие в помещениях устройств для обеззараживания воздуха; отсутствие "входного фильтра"; отсутствие журналов для фиксации измерения температуры тела работников; несоблюдение персоналом масочно-перчаточного режима; отсутствие в туалетных комнатах и помещениях для приема пищи средств личной гигиены (мыла, кожных антисептиков); отсутствие разметки для соблюдения социальной дистанции.

Все выявленные в ходе мониторинга нарушения фиксируются, материалы по ним направляются в Роспотребнадзор для принятия необходимых мер реагирования. Так, по трем таким материалам специалистами контролирующего ведомства в отношении индивидуальных предпринимателей были составлены и направлены в суд протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что в случае поступления сообщения о выявленных нарушениях ведомство направляет информацию в прокуратуру, по согласованию с которой проводится внеплановая выездная проверка на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6