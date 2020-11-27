Счетная палата выявила нарушения при строительстве двух детсадов в Южном городе

Счетная палата Самарской области выявила нарушения при проверке использования средств регионального бюджета, выделенных на проектирование и строительство детских садов №№ 1 и 2 на 300 мест каждый в микрорайоне Южный город.

Согласно выводам Счетной палаты, управлением градостроительства и ЖКХ Волжского района при строительстве обоих детсадов было заключено по четыре договора на выполнение одноименных работ с одним и тем же исполнителем и в отношении одного и того же объекта капитального строительства с суммой каждого контракта не более 100 тыс. рублей. Что нарушает принцип обеспечения конкуренции.

Кроме того, при строительстве детского сада №1 приняты и оплачены невыполненные работы на сумму 247 тыс. руб., в том числе по автоматизации водоподготовки бассейна. Работы по устройству въезда автотранспорта с северо-восточной стороны здания приняты с отклонением от рабочей документации.

При строительстве детского сада №2 приняты и оплачены работы по автоматизации водоподготовки бассейна, не соответствующие фактически выполненным работам.

"По итогам контрольного мероприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков руководителю муниципального бюджетного учреждения "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области. Информационные письма направлены в министерство строительства Самарской области, в прокуратуру Самарской области. Отчет о результатах мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу", - уточняют в Счетной палате.