16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Инцидент Менеджмент" обработал более 150 тыс. сообщ­ений жителей Самарск­ой области Творческие союзы Самарской области стали лауреатами Кубка им. Владимира Чудайкина В приемном отделении больницы им. Середавина внедрили элементы "бережливого производства" Стало известно как могут повысить тарифы на электричество в Самарской области Школьники Самарской области примут участие в онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги"

Общество

Счетная палата выявила нарушения при строительстве двух детсадов в Южном городе

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 138
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Счетная палата Самарской области выявила нарушения при проверке использования средств регионального бюджета, выделенных на проектирование и строительство детских садов №№ 1 и 2 на 300 мест каждый в микрорайоне Южный город.

Согласно выводам Счетной палаты, управлением градостроительства и ЖКХ Волжского района при строительстве обоих детсадов было заключено по четыре договора на выполнение одноименных работ с одним и тем же исполнителем и в отношении одного и того же объекта капитального строительства с суммой каждого контракта не более 100 тыс. рублей. Что нарушает принцип обеспечения конкуренции.

Кроме того, при строительстве детского сада №1 приняты и оплачены невыполненные работы на сумму 247 тыс. руб., в том числе по автоматизации водоподготовки бассейна. Работы по устройству въезда автотранспорта с северо-восточной стороны здания приняты с отклонением от рабочей документации.

При строительстве детского сада №2 приняты и оплачены работы по автоматизации водоподготовки бассейна, не соответствующие фактически выполненным работам.

"По итогам контрольного мероприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков руководителю муниципального бюджетного учреждения "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства" Волжского района Самарской области. Информационные письма направлены в министерство строительства Самарской области, в прокуратуру Самарской области. Отчет о результатах мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу", - уточняют в Счетной палате.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6