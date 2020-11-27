Творческие союзы Самарской области стали лауреатами Кубка им. Владимира Чудайкина

В четверг, 26 ноября, в Доме журналиста состоялось вручение Кубка боевой, трудовой и творческой Славы им. Героя Советского Союза Владимира Чудайкина. Почетной общественной награды были удостоены творческие союзы Самарской области, в их числе и Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Общественная награда "Кубок боевой, трудовой и творческой Славы" имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина вручается исполнителям и творческим организациям Самарской области за большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению исторической правды и успехи в творческой и производственной деятельности.

Награда была учреждена в 2019 году Самарским литературным Центром В.Шукшина, творческим объединением "ЩИТ И ЛИРА" и Самарским городским Советом ветеранов войны и труда.

Тогда первыми ее лауреатами стали Театр юного зрителя "САМАРТ" за постановку спектакля по поэме Александра Твардовского "Василий Теркин" и видеоинформационная группа ООО "Газпром трансгаз Самара" за создание документально-художественного фильма "Трасса судьбы" о строительстве первого советского газопровода "Бугуруслан - Куйбышев" в 1943 году.

В год празднования 75-летия Победы было решено отметить этой наградой творческие союзы Самарской области: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарскую областную писательскую организацию, Самарское отделение Союза композиторов РФ и Самарское отделение Союза театральных деятелей РФ; а также деятелей искусства - члена Союза художников РФ Ивана Мельникова и членов Союза архитекторов РФ Александра Федоровича Темникова (посмертно) и Антона Александровича Темникова.

В награждении приняли участие председатель Самарского межрегионального Центра В.Шукшина Геннадий Матюхин, председатель Самарского городского Совета ветеранов Владимир Пронин и заместитель председателя Самарского областного Совета ветеранов Александр Антипов.

"Творческие союзы за свою многолетнюю и многогранную деятельность проделали большой путь не только в искусстве, но и по духовно-патриотической линии, - отметил в своем выступлении Геннадий Матюхин, - Члены союзов - журналисты, писатели, художники, архитекторы - воевали на фронте, участвовали в восстановлении разрушенного хозяйства, а теперь, в наше время, продуктивно работают над сохранением исторической памяти. Их роль в воспитании патриотизма молодого поколения очень ценна и значима".

Слова благодарности в связи с почетной наградой выразила Ирина Цветкова, секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области: "Кубок боевой, трудовой и творческой Славы имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина - это, в первую очередь, дань памяти военных корреспондентов. С почтением и глубоким уважением мы принимаем эту награду. Война оставила след в истории нашего областного Союза журналистов. Вместе с солдатами служили на передовой корреспонденты редакций куйбышевских изданий. И в наши дни самарские журналисты - по-прежнему в центре событий".

К сожалению, сам Владимир Иванович Чудайкин до момента вручения Кубка его имени не дожил. И награждение состоялось в канун сороковины после смерти героя. Но все, кто пришел в Дом журналиста, с благодарностью вспоминали человека, посвятившего жизнь защите и служению Родине.

"Сегодня мы здесь собрались, чтобы выполнить долг перед человеком, который всю свою сознательную жизнь прожил на благо нашей Родины, - поделился своими мыслями председатель Самарского городского Совета ветеранов Владимир Пронин. - С рождения он нес божий крест ради того, чтобы наша страна всегда была сильной, здоровой и великой. Владимир Иванович - человек, который верно служил Родине и до последнего дня учил молодых ребят патриотизму и любви к своей стране".

В тот же день состоялось еще одно награждение - дипломом им. В.М.Шукшина был отмечен член Союза журналистов России, почетный начальник СОКГ для ветеранов войн Олег Яковлев "за многогранную общественную деятельность и активное участие в работе Центра по сохранению памяти Василия Шукшина, пропаганду его творческого наследия".