Самарская семья стала лауреатом премии "Мы будем жить!"

В воскресенье, 7 февраля, в Государственном Кремлевском Дворце на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов премии "Мы будем жить!" юный самарский автор, композитор и исполнитель Даниил Хачатуров выступил с авторской песней "Мама". Елена Хачатурова, во всем поддерживающая своего сына, удостоилась диплома лауреата ежегодной премии "Мы будем жить!" в номинации "Материнское сердце".

Даниил известен не только в Самарской губернии, но и во всей стране как финалист федеральных проектов "Детское Евровидение" и "Ты супер!" Сложно поверить, что за плечами у мальчика тяжелая борьба с онкозаболеванием, в результате которой он потерял зрение. Однако никто не опустил руки - мама целенаправленно и упорно с ним занималась, и с ее помощью юный Даниил овладел английским, начал читать книги на специальной азбуке Брайля, освоил компьютер с помощью голосовых программ и успешно выступает с авторскими песнями на ведущих площадках страны.

Премию "Мы будем жить!" вручают не только лучшим врачам и ученым, но и медицинским учреждениям, благотворительным фондам, а еще - журналистам, волонтерам, общественным организациям, всем, кто так или иначе неравнодушно относится к людям с этим диагнозом, окружающим, которые вместе с больным участвуют в борьбе с этой проблемой. Ведь, как говорят сами специалисты, на пути к выздоровлению важен не только медицинский аспект, но и колоссальная моральная поддержка пациента.

Родители по праву гордятся достижениями сына: "Даниил часто выступает на лучших площадках нашей страны, его поддерживают ведущие артисты российской эстрады. Только за последний год наш сын участвовал в 40 конкурсах и всегда привозил дипломы лауреата. В его "копилке" - и два Гран-при в фестивале Игоря Крутого "Добрая волна", дуэт с Дианой Гурцкой. Приятно, что в этот приезд он, как настоящая "звезда", удостоился права отдельной комфортной "золотой" гримерки Кремлевского Дворца, хотя раньше он посещал подобные помещения лишь как гость".

После вручения премии Даниил вместе с солисткой Большого театра Алиной Яровой принял участие в съемках клипа благотворительного фонда Владивостока на песню молодого автора "Нас миллионы".