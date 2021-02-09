Организация, поставляющая продукты в самарские школы, оштрафована за нарушения

Кировский комбинат школьного питания ООО "ККШП", осуществляющего свою деятельность в Самаре и занимающегося поставкой продукции общественного питания, оштрафован на 50 тыс. рублей. Также административный штраф в размере 10 тыс. руб. назначен генеральному директору ООО "ККШП", сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения в области ветеринарии. При производстве мясной продукции для детского питания не допускается использование фосфатов, усилителей вкуса и аромата, а также комплексных пищевых добавок, в составе которых присутствуют фосфаты, усилители вкуса и аромата. ООО "ККШП" использовало при производстве мясо-содержащего продукта запрещенные пищевые добавки. Также у ООО "ККШП" отсутствуют протоколы испытаний на изделие "колбаса вареная "Дружба" на пестициды, на показатель "общий фосфор", на содержание генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО).

Кроме того, в маркировке на колбасу вареную "Дружбу" и во вкладышах продукции: пельмени "Филейные" и пельмени "Столичные", — отсутствует информация, отражающая предназначение такой продукции для питания детей ("для детей школьного возраста") и содержащая указание на конкретный возраст ребенка, начиная с которого возможно использование данной продукции. Также организацией не были представлены документы государственной регистрации специализированной пищевой продукции, поставляемой и предназначенной для детского питания.

Действия ООО образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.