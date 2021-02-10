В Самаре почтили память погибших сотрудников УВД

В среду, 10 февраля, в Самарской области почтили память сотрудников УВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. Цветы к Вечному огню и мемориальному комплексу на ул. Куйбышева,42 возложили губернатор Дмитрий Азаров, члены регионального правительства, начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников, сотрудники и ветераны главка, родственники и друзья погибших.

Напомним, пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области произошел 10 февраля 1999 года. В здании 1936 года постройки перекрытия были деревянные, поэтому огонь стал быстро распространяться. Трагедия унесла жизни 57 сотрудников правоохранительных органов.

Огонь полностью уничтожил здание. На этом месте был установлен мемориальный комплекс, построен храм-часовня Святого Александра Невского. С 2014 года в регионе появилась памятная дата — каждый год 10 февраля вспоминают о правоохранителях, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Заместитель председателя общественного совета при ГУ МВД по Самарской области Алексей Левков был участником тех страшных событий. В то время он работал начальником управления по экономической безопасности и противодействию коррупции. Пожар унес жизни 9 коллег из его управления.

"Казалось бы, времени прошло много, но из памяти эти события не исчезают, погибшие товарищи так и стоят перед глазами", — вспоминает Алексей Левков.

В этот день у мемориального комплекса традиционно собираются десятки самарцев, чтобы почтить память о людях, которые стояли на защите Родины. После церемонии возложения в храме-часовне Святого Александра Невского прошла панихида по погибшим в той страшной трагедии.