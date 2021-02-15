Самарские "пленники": искали работу в Москве, а оказались без документов на ферме в Дагестане

В конце января самарские СМИ пестрели новостью о том, что двух местных жителей, Екатерину и Артема, спасли из рабства, в которое они попали, отправившись на работу в Дагестан. Вернуться домой молодым людям помогли волонтеры из движения "Альтернатива". Волга Ньюс побывал в гостях у Екатерины, которая живет в Кинельском районе, и расспросил о случившемся.

Екатерине 23 года, она выросла в детском доме, хотя с родителями знакома. "Их лишили прав. Мама пьет и сейчас уже на грани жизни и смерти, а отец живет в пансионате - у него было уже несметное количество инсультов, и сейчас у него парализована половина тела", - рассказывает бывшая пленница, добавляя, что с другими родственниками отношения у нее весьма натянутые.

Екатерина живет в поселке Алексеевка, в небольшой однушке в новой двухэтажке. Квартиру она получила от государства, но для оформления в собственность ей нужно прожить в ней пять лет "без косяков", по выражению самой девушки. А "косяков" этих уже хватает - ей нечем платить коммуналку, потому что проблемы с работой, говорит Екатерина.

Проблемы с трудоустройством преследуют девушку давно и связаны, по ее словам, во многом с состоянием ее здоровья.

"Я пыталась работать, и официально в том числе. Просто не каждая работа для меня подходит. Это связано со здоровьем. Мне очень тяжело найти работу, на которой мне было бы комфортно", - рассказывает Екатерина, отказавшись уточнять, что именно с ее здоровьем не в порядке. Она лишь уклончиво отвечает, что это личное и что из-за болезней бывает неусидчива, часто нервничает и не может выполнять тяжелую физическую работу. "Мне нужна спокойная работа без физического труда", - говорит она.

Дома, в Кинельском районе, Катя работала уборщицей, дворником, стажировалась для трудоустройства в офис сотового оператора в поселке Усть-Кинельском. Кстати, последний вариант казался ей наиболее приемлемым и выигрышным, но в трудоустройстве девушке отказали. "Когда поменяли менеджера, который меня стажировал, новый парень сказал, что не увидел во мне перспектив. Мне стало очень обидно от этого - я старалась и хотела получить это место. Но мне не дали шанса", - рассказывает Екатерина.

За пределами региона в поисках работы она оказывалась и раньше. Так, по словам девушки, она трудоустраивалась через специальные центры в Москве, где бывала не раз. В Дагестане, кстати, девушка тоже уже работала - правда, прежде, по ее словам, все было честно и адекватно: трудилась она в теплицах и на кирпичном заводе.

Супруги из Самары попали в рабство в Дагестане Семейная пара Екатерина и Артем выехала из Самары на заработки в Ставропольский край, но в итоге оказалась в Дагестане, где на сельхозпредприятии им сообщили, что их купили и теперь они должны год отрабатывать свою стоимость, пишет volga.news.

Очередные проблемы с трудоустройством и толкнули Екатерину и Артема на то, чтобы отправиться в Москву, в центр подбора персонала. Но в итоге, просидев там полдня, так и не смогли найти подходящих для себя вариантов.

"Мы оттуда просто ушли с пустыми руками. Не знали, что делать. У нас денег еле-еле хватило на метро, чтобы хоть до вокзала доехать. Уже там я продала свой телефон за копейки. Мы уже хотели обратиться в социальную службу, чтобы они помогли нам добраться до дома. Но тут встретили людей - я их видела не впервые, но особо знакома не была с ними. Они и предложили нам работу в Ставропольском крае, связанную с сельским хозяйством. Мы согласились, и нас посадили в автобус", - вспоминает Екатерина.

Кстати, в автобусе, по ее словам, пассажиров почти не было - несезон. "Но когда мы уже стали проезжать границу с Дагестаном, у меня сразу начались подозрения, точно ли мы едем в Ставрополь. Потом, когда мы выходили в кафе перекусить, я обратила внимание, что на автобусе была табличка - Дербент. И тут все встало на свои места, но было уже поздно. Мы приехали, я уже понимала, что мы в Дагестане, но решила сохранять спокойствие", - рассказывает девушка.

На месте их встретил новый работодатель и отвез на ферму в Буйнакский район. Сначала, по словам Екатерины, все было нормально. На следующий день он попросил молодых людей отдать ему свои паспорта - якобы для оформления временной регистрации и передачи участковому на проверку. Это было в пятницу, а в понедельник мужчина обещал вернуть документы.

"Мы прождали до понедельника, а потом начали спрашивать про документы. Он оттягивал время, ссылаясь на то, что прописка делается не так быстро, а участкового нет на месте. Мне это показалось очень странным. Мы подождали до вторника, и вечером я решила вызвать полицию", - говорит Екатерина и объясняет, что хозяин выдал им рабочий телефон с доступом в Интернет, с помощью которого она выяснила номер участкового и потихоньку позвонила в полицию. Участковый перезвонил сам и сообщил, по словам девушки, что их документы ему не передавали. После приезда полицейского выяснилось, что паспорта молодых людей все это время хранились у их нового работодателя, рассказывает Екатерина.

Это происходило поздним вечером, поэтому молодые люди решили покинуть новое место работы с утра, тем более что хозяин обещал им не препятствовать. Когда утром с вещами они отправились к хозяину фермы, чтобы вернуть рабочий телефон, на месте его не обнаружили. Другой сотрудник фермы предлагал им дождаться хозяина, но ребята решили не рисковать. Правда, калитка оказалась закрыта и замотана цепью. Молодые люди перелезли через забор и пешком отправились в сторону ближайшего населенного пункта. На дороге встретили хозяина, который, по словам Екатерины, настойчиво предлагал их подвезти, а после отказа начал сыпать угрозами, что позвонит кому-то или заявит в полицию о краже.

В итоге молодые люди, по их словам, просто ушли от него и на попутках добрались до Махачкалы, где и встретились с представителями благотворительного фонда "Альтернатива", которые купили им билеты на самолет до Самары.

На дагестанской ферме, по словам Екатерины, молодые люди пробыли в общей сложности около недели. Работа заключалась в уходе за животными - коровами и быками.

"За ними надо было ухаживать, каждый день кормить, чистить. Ну то есть вообще не давали отдыхать. А я дома сидела - порядок наводила и все такое. Хозяин, правда, начал возмущаться тем, что я не работаю. Я объяснила, что по состоянию здоровья не могу этого делать. А он говорит, мол, зачем ты тогда вообще сюда ехала. Хотя изначально, когда он нас брал на работу, я ему сразу сказала, что физически работать не смогу. В итоге он заставлял работать за двоих моего парня. То есть не успел прийти чаю попить, уже понукают идти дальше работать, работать, работать..." - возмущается Екатерина, добавляя при этом, что никакой физической силы за время нахождения в "плену" к ним не применяли.

После ухода с фермы ребят, по их словам, никто не искал и не вызванивал. Разве что участковый оттуда позвонил и уточнил, все ли с ними хорошо и добрались ли они до дома.

Работу дома молодые люди пока не нашли. Говорят, что здесь сложно с этим, а ездить на заработки в Самару - для них не вариант, слишком долго и дорого. Те же проблемы у Екатерины и с оформлением инвалидности - до больницы в соседний населенный пункт добираться далеко, да и возможности для этого у нее есть не всегда.