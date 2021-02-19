В 2020 г. число ДТП в Самарской области снизилось на 13,7% по сравнению с 2019 годом

Количество ДТП в 2020 году в Самарской области снизилось на 13,7% по сравнению с предыдущим годом. Показатели аварийности сократились благодаря внедрению в регионе системы фотовидеофиксакции. Об этом стало известно на заседании комитета Самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Сергей Живов отчитался о реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" областной государственной программы "Развитие транспортной системы Самарской области на 2014–2025 годы".

По его словам, внедренная в Самарской области система фотовидеофиксации (ФВФ) положительно сказалась на состоянии аварийности, снижении количества ДТП. Использование этого инструмента дисциплинирует водителей, позволяет сотрудникам ГИБДД устанавливать камеры на аварийно-опасных участках дорог.

Актуальность дислокации передвижных комплексов в тех или иных местах рассматривается ГИБДД ежемесячно. В 2021 году дополнительно предусмотрено размещение еще 15 стационарных комплексов, их место будет определено по итогам анализа аварийности в минувшем году. Всего в регионе для обеспечения безопасности дорожного движения используется 1 602 камеры.

"В 2020 г. с помощью камер ФВФ было вынесено 3,9 млн постановлений о нарушении ПДД. Общая сумма штрафных санкций составила 2,9 млрд рублей (в 2019 году — 2,6 млрд. рублей). Наиболее частым нарушением является превышение допустимой скорости движения — 62% от всего количества правонарушений на дорогах", — отмечается в сообщении Самарской губдумы.

По словам заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по Самарской области Александра Ремиза, Самарская область занимает пятое место в стране по фактам оплаты штрафных санкций. Он сообщил — 2,2 млрд рублей в качестве штрафов поступили в минувшем году в областную казну, на 134 млн больше, чем в 2019 году.