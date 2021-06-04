Главными фотосимволами Самарской области оказались рога козы и вечерняя Ракета

Всероссийский благотворительный проект компании МТС "Поколение М" совместно с департаментом туризма министерства культуры Самарской области и администрацией городского округа Самара подвели итоги регионального этапа творческого конкурса "Life фото". В пятерку самых талантливых юных фотографов губернии, запечатлевших пейзажи родного края, вошли подростки из Нефтегорска, Самары, Тольятти и Сызрани.

Для участия в конкурсе дети и подростки, увлекающиеся фотографией и любящие путешествовать по родному краю, должны были загрузить на сайт "Поколения М" одну или несколько фоторабот с пейзажами Самарской области. Оценивали присланные на региональный этап конкурса работы известные самарские фотографы Светлана Маковеева и Андрей Савельев, тревел-блогер Алексей Жирухин, директор музея им. П.В.Алабина Андрей Кочетков и руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов. За время проведения конкурса было получено около 400 фотографий от детей и подростков от 6 до 18 лет из всех уголков Самарской области.

Авторами лучших фоторабот стали тольяттинские старшеклассники Ксения Новокшонова и Глеб Лопаткин, 15-летний Никита Сергаков из Сызрани, 10-летний самарец Гоар Хансанамян и 12-летний уроженец Нефтегорска Максим Цыганов. Фотографии победителей и еще около 40 фотографий, отобранных жюри, войдут в специальную экспозицию "Поколения М", которая откроется в конце июня 2021 года в музее "Россия - моя история".

Кроме того, все участники регионального этапа творческого конкурса "Life фото" могут претендовать и на главную награду федерального этапа "Поколения М" - стажировку у известного российского фотографа Василия Прудникова в Москве.

"Самарская область богата культурными достопримечательностями и природными пейзажами, способными заинтересовать путешественников и туристов всей страны. Поддерживая фотоконкурс "Поколения М", мы хотели показать красоты нашего края глазами детей и очень рады, что эта идея воплотилась с таким размахом. Благодаря свежему, нетривиальному взгляду на привычные для многих места - волжские пляжи, Жигулевские горы или городские улицы - работы наших участников, которые совсем скоро можно будет увидеть на фотовыставке "Поколения М", будут интересны и детям, и взрослым", - отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

"Ребята из Самарской области уже не первый год активно участвуют во всероссийском этапе "Поколения М" и занимают призовые места, и мы стараемся поддерживать их энтузиазм и на уровне региона. В этом году творческим заданием фотоконкурса были выбраны пейзажные фотографии, и мы очень рады, что столько ребят прислали свои работы и показали всей России, какие удивительные уголки есть на территории нашей области. Я уверен, что фотографии наших участников привлекут к себе внимание мастеров федерального этапа "Поколения М" и займут достойные места и по итогам всероссийского конкурса", - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

"Поколение М" - комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта - сайте pokolenie.mts.ru - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн-мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу "Поколения М" входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия "Непоседы" и другие. Победители конкурсов "Поколение М" получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Признание и значимость благотворительного проекта "Поколение М" подтверждены рядом статусных, в том числе международных, премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации "Культура, СМИ и массовые коммуникации", победителем премии Effie Russia в номинации "Positive change" и других.