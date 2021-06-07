В Самаре депутаты добиваются увеличения финансирования жилищной программы на федеральном уровне

Члены комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике единогласно поддержали проект обращения к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину по вопросу увеличения финансирования мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в регионе в 2022 году. Об этом стало известно на внеочередном заседании комитета губдумы 7 июня.

В 2021 г. финансирование из федерального бюджета на эти цели значительно сокращено: вместо запланированных 483 млн. рублей регион получит 97,5 млн рублей. При этом в областной казне сумма осталась неизменной: 385 млн рублей.

В областной парламент поступают обращения от молодых семей с просьбой помочь в получении финансовой поддержки. Однако без финансового участия вышестоящего федерального бюджета кардинально изменить ситуацию невозможно.

Председатель комитета Марина Сидухина отметила, что в Самарской области вопросам обеспечения жильем молодых семей уделяется особое внимание. Так, например, для участников программы "Молодой семье - доступное жилье", которые выбыли из программы по достижении 36-летнего возраста, действуют дополнительные меры господдержки: они могут рассчитывать на получение социальной выплаты на компенсацию процентов за использование ипотеки.