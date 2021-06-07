В Самаре депутаты добиваются увеличения финансирования жилищной программы на федеральном уровне

Члены комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике единогласно поддержали проект обращения к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину по вопросу увеличения финансирования мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в регионе в 2022 году. Об этом стало известно на внеочередном заседании комитета губдумы 7 июня.
В 2021 г. финансирование из федерального бюджета на эти цели значительно сокращено: вместо запланированных 483 млн. рублей регион получит 97,5 млн рублей. При этом в областной казне сумма осталась неизменной: 385 млн рублей.
В областной парламент поступают обращения от молодых семей с просьбой помочь в получении финансовой поддержки. Однако без финансового участия вышестоящего федерального бюджета кардинально изменить ситуацию невозможно.
Председатель комитета Марина Сидухина отметила, что в Самарской области вопросам обеспечения жильем молодых семей уделяется особое внимание. Так, например, для участников программы "Молодой семье - доступное жилье", которые выбыли из программы по достижении 36-летнего возраста, действуют дополнительные меры господдержки: они могут рассчитывать на получение социальной выплаты на компенсацию процентов за использование ипотеки.
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Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.