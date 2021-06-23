В Самаре состоялся основной этап международной молодежной патриотической акции "Полк@ Победы"

Во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби, в Самарской областной юношеской библиотеке состоялась торжественная церемония открытия основного этапа международной патриотической акции "Полк@ Победы".

Через платформу Zoom в прямой эфир выходили библиотеки - участники акции из других регионов России. К мероприятию удаленно присоединились Алтайский край, Республика Башкортостан, Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Саратовская области, Красноярский край, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Республика Хакасия, Чувашская Республика, а также библиотеки со всей Самарской области.

Для посетителей Самарской областной юношеской библиотеки в тот день работали интерактивные площадки, объединенные темой "Трудный путь к Победе". Это в том числе викторина "Угадай фильм по кадру", мастер-классы по рисованию портрета литературного героя и складыванию писем, а также информационная программа "Лейтенантская проза", посвященная писателям и поэтам, воевавшим на фронтах ВОВ. Состоялся показ фрагмента спектакля Самарского художественного театра "Поэзия, рожденная войной".

Перед входом в библиотеку работали летний читальный зал и интерактивная площадка "Мобилизационный пункт", где посетители могли подержать в руках оружие Красной Армии времен Великой Отечественной войны.

Для участников акции состоялась памятная фотосессия с портретами литературных героев.