Юрист-эколог Дмитрий Медведев: "Качественное озеленение Самаре не по карману"

Адвокат в сфере экологии и природопользования Дмитрий Медведев рассказал Волга Ньюс про чиновничий подход к программе "Оздоровления Волги" и почему в Самаре засыхают деревья. Эксперт объяснил смысл и промежуточные итоги "мусорной" реформы в Самарской области, кому выгодны тарифы и борьба с несанкционированными свалками.

Волга — сложный раствор загрязнителей

— Как вы оцениваете экологическую ситуацию в Самарской области?

— Как удовлетворительную. Хорошей в прямом смысле этого слова она может быть только там, где отсутствует развитая промышленность, а самарский регион исторически промышленный, хотя со времен перестройки ряд крупнейших предприятий перестали существовать.

Если оценивать ту же радиационную обстановку, то она в Самарской области остается стабильной и в пределах природных значений. Разве что в зимнее время иногда отмечаются превышения — например, пятикратное, как в январе 2019 года, суммарной бета-активности радиоактивных аэрозолей, но тут причина связана с осадками в виде снега.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха веществами, характерными для выбросов автотранспорта, по-прежнему фиксируется в Самаре и Тольятти, в остальных городах он оценивается как низкий.

Состояние воды в Волге на одних участках немного улучшилось, в других осталось прежним — вплоть до "очень загрязненная". Из малых рек по уровню загрязнения все так же лидируют реки Самара, Падовка, Кривуша и Большой Кинель.

— Какие тенденции можете отметить? Какие экологические проблемы вы считаете наиболее актуальными для региона?

— Из положительных тенденций можно было бы назвать некоторое уменьшение объемов сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, но для окружающей среды и населения это не имеет значения: до Самарской области по той же Волге доходит, скажем так, уже не совсем вода, а сложный раствор загрязнителей. Аналогичная ситуация и с рекой Большой Кинель.

Все остальные показатели качества окружающей среды остается в тех же пределах, что и в прошлые годы — с незначительными изменениями в ту либо иную сторону.

А наиболее значимой экологической проблемой в области по-прежнему остается организация извлечения полезных фракций из коммунальных отходов и их переработка. В этой части оснований для оптимизма пока нет никаких: с такими темпами поручения президента по созданию устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку 100% отходов и снижение объемов захораниваемых отходов в два раза, исполнено точно не будет.

— Жители многих районов обращают внимание на маловодье последних лет — пересыхают озера, мельчают реки. С чем связаны эти процессы в регионе? Если ли способы их остановить?

— Озера и малые реки в Самарской области в массе своей перешли в ту стадию, когда их заиливание и зарастание достигло уровня, при котором категорически необходимо вмешательство человека, в частности, очистка от донных отложений и дноуглубительные работы. Ведь малые реки в массе своей питаются из подземных родников, а заиливание ложа водоемов и водотоков прекращает их функционирование. Кроме того, мелеющие водоемы активно зарастают водной растительностью, которая после отмирания еще сильнее загрязняет их новыми слоями донных отложений.

Тут, безусловно, нужна планомерная работа по очистке озер и малых рек — яркий пример тому ставшая почти безнадежной река Падовка, и других вариантов нет. Даже если сейчас предприятия региона прекратят все сбросы неочищенных и недостаточно очищенных стоков в водоемы, ничего не изменится: их все равно нужно регулярно чистить.

Однако в Самарской области процесс очистки весьма своеобразный: берется произвольно выбранный участок реки, и на весьма незначительном его протяжении проводятся дноуглубительные работы. Извлеченный донный грунт сваливается тут же, на берег, а весной паводковые воды смывают его обратно в водоем. Так что в нынешнем исполнении очистка малых рек — процесс бессмысленный: нужно планомерно чистить весь водоем, начиная с верховьев, и вывозить извлеченные донные отложения.

— Вспомнилась программа "Оздоровление Волги"…

Областная программа оздоровления Волги потребует 30,3 млрд рублей Областная программа оздоровления Волги потребует 30,3 млрд руб., в том числе 14,2 млрд руб. из внебюджетных источников. Такая информация была озвучена в понедельник, 18 марта, на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

— По поводу перспектив выполнения мероприятий этой программы и получения ощутимого результата имеются определенные сомнения. Ведь что происходит при принятии любой программы в сфере охраны окружающей среды? Что на региональном уровне, что на федеральном жизненный цикл программ практически одинаков: сначала восторг, ибо программные мероприятия призваны решить практически все проблемы. Через полгода - год, а то и раньше финансирование программы сокращается; еще полгода - год — очередное урезание финансирования, перенос сроков реализации ряда мероприятий либо их исключение из программы. В итоге реализация программы просто прекращается.

Причина этого заключается в том, что сами по себе мероприятия по охране окружающей среды не приносят ни местному, ни региональному, ни федеральному бюджету финансовых поступлений — одни расходы.

Представим ситуацию: в Самарской области состояние окружающей среды стало таким же, как, скажем, на пресловутом дальневосточном гектаре. С точки зрения эколога, это замечательно, вот только люди жить дольше не будут: здоровье и долголетие человека только на 10% зависит от качества окружающей среды, но на 30% — от наследственности и на 60% — от образа жизни. А затраты на это потребуются просто колоссальные, даже по меркам федерального бюджета. Такова правда жизни: благоприятная для жизни и здоровья населения окружающая среда — привилегия очень богатых регионов и стран.

Что касается Федерального проекта "Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология", достаточно посмотреть на перечень предусмотренных им мероприятий, чтобы убедиться: о масштабном оздоровлении как таковом речь не идет. Например, до 31 декабря 2021 года регионами должна быть завершена реализация мероприятий по строительству новых и реконструкции устаревших очистных сооружений, ожидаемый результат — сокращение объема сброса загрязненных стоков почти на 600 млн кубометров, а к концу 2024 года — более чем на 2 млрд кубометров.

Однако, при сегодняшних темпах проводимой в этом направлении работы, в том числе в Самарской области, о выполнении поставленных федеральным центром задач в установленные сроки говорить не приходится: слишком много накопилось проблем.

Про стоки и историю обмана

— В последние годы ООО "Самарские коммунальные системы" начало практику взыскания ущерба с промпредприятий за слив в канализацию стоков с превышением вредных веществ. Есть ли другие примеры привлечения к ответственности промпредприятий? Кто должен заниматься этим?



— Отведение абонентами СКС в канализационную сеть сточных вод, не соответствующих по уровню загрязнения показателям, предусмотренным договорами водоотведения, старая история. Впервые столкнулся с ней еще в 2007 году, будучи работником прокуратуры. Тогда у самарского Водоканала была серьезная проблема с одним из абонентов — предприятием, производившим пищевые жиры и избавлявшимся от отходов производства, а также от бракованной продукции путем слива в канализацию. Дело в том, что в зимнее время отходы масложирового производства, попав в холодную воду, быстро застывали и наглухо закупоривали канализацию. Работники Водоканала вынуждены были в авральном режиме проводить очистку канализационной сети.

Помимо прочего, стоки со значительными превышениями ПДК по основным загрязнителям способны дестабилизировать работу биологических очистных сооружений, что приводит к проблемам с доведением степени очистки стоков, попадающих непосредственно в Волгу.

Так что практика обращения СКС в суд с требованиями обеспечить требуемое качество отводимых стоков от своих абонентов — отнюдь не прихоть руководства этого предприятия, а объективная необходимость.

Впрочем, если бы СКС провели модернизацию существующих городских очистных сооружений, то в принципе они могли бы принимать стоки без всяких дополнительных требований к своим абонентам. Но здесь цена вопроса весьма значительна — более 100 млрд рублей, так что сейчас единственный реальный путь обеспечить нормативную очистку стоков — хотя бы частично — это добиваться от абонентов городской канализации соблюдения договорных обязательств в части качества отводимых сточных вод.

В Самарской области предлагают сделать обязательными локальные очистные сооружения Депутаты Самарской губернской думы планируют разработать строительные нормы для локальных очистных сооружений на предприятиях региона. Об этом стало известно в понедельник, 5 апреля, на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

— Простимулирует ли эта практика предприятия создавать локальные очистные?

— Нет, конечно: строительство локальных очистных сооружений — мероприятие с очень невыгодным соотношением затраты-выгода. Зато это благодатная почва для всевозможных злоупотреблений как со стороны поставщиков услуги водоотведения, так и абонентов.

В качестве наглядного примера можно привести практику комбината "Родник" в конце 90-х, когда он еще находился на улице Льва Толстого, а я работал в администрации Самары. Водоканал уже тогда регулярно отправлял своих работников на предприятия для отбора проб сточных вод и их исследования на соответствие допустимой концентрации загрязнителей.

Так вот: у "Родника" качество стоков всегда соответствовало требованиям Водоканала. Вот только достигалось это исключительно с помощью смекалки: в каждом смотровом колодце, из которого сотрудник Водоканала производил отбор проб сточных вод, находилось по работнику "Родника". В руках каждый держал солидную емкость с производственными стоками, разбавленными дистиллированной водой до требуемых показателей.

Заметание мусора под ковер

— Власти периодически заявляют о перспективном освоении бывших промзон, в частности территорий завода им. Масленникова, 4 ГПЗ, из освоенных — ЖК "Парус", ЖК "Нового Дона" на месте бывшего завода "Сокол" и т. д.). Какова практика подготовки таких земель с точки зрения экологии/рекультивации к жилищному строительству? Какие опасности таят в себе такие площадки?

— Опасность для людей, проживающих в многоквартирных домах, построенных на землях бывших промзон, не так велика, если, конечно, жители не устраивают на придомовых территориях палисадники с овощными и зеленными культурами, а то и с плодовыми деревьями. Но эта практика, обычная в советское время, сейчас почти полностью сошла на нет и в немалой степени по причине установки водосчетчиков в квартирах: полив палисадников, газонов и цветников жильцами первых этажей стал дорогим удовольствием.

В любом случае, все то, что выросло на территории бывших промзон, не следует употреблять в пищу — и не только человеку, но и домашним животным: земли промпредприятий, функционировавших на протяжении десятков лет, — это всегда территории с глубоким почвенным загрязнением, и не только в границах бывших заводов, но и в пределах их санитарно-защитных зон.

Проект застройки ГПЗ-4 в Самаре поддержала комиссия по застройке В пятницу, 21 мая, в гордуме Самары на заседании комиссии по застройке и землепользованию под председательством руководителя городского департамента градостроительства Сергея Шанова обсуждались внесение изменений в действующие ПЗЗ, выдача разрешений на отклонение от предельных параметров при строительстве и разрешений на условно разрешенный вид использования.

А глубокой рекультивацией почвы на таких участках никто не занимается: дорого. Так что на практике "рекультивация" и "экологическая реабилитация" загрязненных территорий бывших промышленных предприятий мало чем отличается от заметания мусора под ковер — с той лишь разницей, что в роли ковра выступает асфальт и завезенный чернозем для газонов.

— Известно ли вам что-либо о нахождении на территории ЗИМа нефтехранилища с оставшимися в нем нефтепродуктами?

— Да, с 1998 года по 2011 год почти каждую весну выезжал в мае по сообщениям рыболовов-любителей на этот участок Волги, где и фиксировал загрязнение акватории мазутом — полосой шириной 15-20 метров от уреза воды. Беседовал по этому поводу с бывшими работниками ЗИМ, и они подтвердили, что в районе склона вкопано несколько цистерн для хранения мазута.

К сожалению, точное место указать никто не смог, так что всякий раз в разгар паводка ситуация с загрязнением повторяется. Правда, с каждой весной масштаб загрязнения акватории постепенно уменьшается, и с масштабами 1998 года его уже не сравнить.

— Есть ли примеры ЖК, которые построены в границах санитарных зон действующих предприятий? Назовите их.

— Самый яркий пример - это, безусловно, ЖК "Ладья", построенный едва ли не вплотную к бывшему заводу "Самарский кирпич", в результате чего жители были вынуждены многие годы дышать выбросами данного предприятия. Кроме того, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий было построено множество жилых домов еще во времена СССР, ведь тогда было принято сначала возводить вокруг заводов рабочие поселки, которые затем становились полноценными населенными пунктами. Именно по такому принципу была застроена самарская Безымянка — воплощение советской мечты о городе-заводе. Собственно, как раз тогда и появилось жилье вокруг Самарского элеватора, макаронной фабрики "Верола", Куйбышевского авиационного завода, нынешней Шоколадной фабрики "Россия", заводов "Авиаагрегат" и "Металлург", Самарского хлебозавода №2 и прочих предприятий.

Впрочем, одни из них уже не существуют, а владельцы других провели работы по модернизации оборудования для очистки выбросов, и согласовали с Роспотребнадзором новые размеры санитарно-защитных зон, благодаря чему жилые дома в их границы уже не попадают.

— Вы занимаетесь проблемой жителей "Волгаря" по качеству воздуха?

— Я взялся оказать правовую помощь инициативной группе Волгаря на условиях pro bono (от лат. pro bono publico "ради общественного блага". — Прим. Волга Ньюс), поскольку обнаружил весьма странную позицию региональных и местных властей и беспомощную позицию жителей. Кстати, представители региональной власти и региональных контролирующих органов во всеуслышание пообещали найти виновных в загрязнении воздуха в Волгаре сероводородом не позднее октября, правда, не уточнив, в октябре какого именно года. Во всяком случае, факт остается фактом: реальные меры по установлению предприятия-загрязнителя до сих пор не приняты, хотя интенсивность загрязнения атмосферы все-таки снизилась и весьма заметно, во всяком случае, по сравнению с экстремально высокими уровнями, зафиксированными в 2020 году, когда превышение содержания сероводорода в Волгаре в 80 ПДК и выше стало явлением вполне обыденным.

— Периодически поднимается тема строительства крематория. Власти выбирают площадку, жители протестуют, тему закрывают. На ваш взгляд, необходим ли такой объект региону и где разумно его разместить? Назовите конкретные места или критерии разумной локации.

Дмитрий Азаров заявил об отмене разрешения на строительство крематория у поселка Рубежный В пятницу, 1 июня, глава региона Дмитрий Азаров принял решение об отмене разрешения на строительство крематория у поселка Рубежный. Об этом глава региона заявил в своем Твиттере.

— Необходимо учитывать, что земель, пригодных для устройства традиционных кладбищ, — а санитарные правила предъявляют весьма жесткие требования к участкам, отводимым под кладбища, — в Самарской области остается все меньше и меньше. Так что крематорий, безусловно, нужен. Помимо всего прочего, кремирование трупов еще и обходится гораздо дешевле. Однако при таком подходе властей к решению вопроса крематорий не построить. И недавняя ситуация, когда протесты полутора сотен человек, живущих рядом с кладбищем Рубежное, и невнятная позиция муниципальной и региональной власти лишили город-миллионник такого объекта, наглядное тому подтверждение.

Главные критерии размещения такого объекта — это, во-первых, приемлемое расстояние от Самары, во-вторых, наличие определенной инженерной инфраструктуры: электричество, водо- и газоснабжение, подъездные пути. Поэтому найти для размещения крематория место, лучше чем крупное кладбище, вроде Рубежного, задача очень непростая. Ведь найти инвестора, готового построить крематорий в чистом поле где-нибудь в районе трассы Самара-Тольятти, как предложили самарские власти, и за свой счет провести коммуникации протяженностью в десятки километров — миссия практически невыполнимая. К тому же какое бы место ни было выбрано, жители любого муниципального образования будут единогласно против такого соседства.

Мусорная реформа: нынешние тарифы выгодны только регоператору

— Как вы оцениваете реформу обращения ТКО по факту реализованную в регионе? Какие проблемы, на ваш взгляд, она не решила?

— Строго говоря, пока что реформа обращения с ТКО в Самарской области свелась к перераспределению финансовых потоков в сторону регионального оператора и сокращению почти в три раза числа компаний-перевозчиков.

Только ради этого затевать "мусорную реформу" не имело смысла. Предполагалось, что инвестиционная составляющая, включенная в утвержденный единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, — а в Самарской области это 24% от суммы тарифа, — пойдет на развитие приоритетных направлений организации работы с ТКО, в первую очередь — системы сортировки и переработки ценных фракций отходов.

Пока этого не наблюдается, а без создания и развития инфраструктуры для сортировки и переработки отходов никаких серьезных результатов от реформы обращения с ТКО ждать не приходится.

С другой стороны, в Самарской области регоператор ведет свою деятельность всего 1,5 года, и ожидаемой прибыли в 3,6 млрд руб. в год — а именно в такую сумму оценивали региональный "мусорный рынок" оптимистично настроенные "эксперты" - он так и не смог получить. Так что инвестировать ему сейчас, судя по всему, просто нечего. Хотя и времени на раскачку остается все меньше: надо выполнять поручения президента в этой сфере, а персональную ответственность за это несет губернатор.

— Считаете ли адекватной территориальную схему обращения с отходами?

— Учитывая, что после ее утверждения регоператор и перевозчики не "обрушили", как в ряде других регионов, работу по вывозу ТКО и вполне успешно с ней справляются, утвержденная в Самарской области террсхема обращения с твердыми коммунальными отходами вполне жизнеспособна и адекватна. Да, в процессе работы уже стали очевидными довольно многочисленные, хотя и некритичные недочеты, но их рациональнее исправить корректировкой, а не созданием новой "с нуля", как предлагают некоторые самарские экологи.

Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": Реальные объемы накопления ТКО больше норматива Директор единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Михаил Захаров в интервью Волга Ньюс рассказал, сколько мусора производят на самом деле жители Самарской области, зачем отходы из Тольятти везут в Самару и почему с введением раздельного сбора ТКО возрастет тариф.

— Правильно ли, на ваш взгляд, установлены нормативы оплаты за вывоз мусора? Как они должны рассчитываться, по вашему мнению?

— Начну с того, что нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории городских округов Самарской области — на 1 кв. метр общей площади жилого помещения — установлены в Самарской области в соответствии с полномочиями, которые предоставлены субъектам РФ федеральным законодательством. Другое дело, что данные об объемах накопления ТКО, использованные для определения соответствующих нормативов, недостоверны.

Поясню. Достоверные данные об объемах накопления ТКО от жителей, скажем, многоквартирного дома могут быть получены только в том случае, если в соответствующие контейнеры будут складировать свои отходы исключительно жители того дома или домов, за которыми закреплена эта контейнерная площадка.

Организовать это несложно: требуется лишь построить контейнерные площадки с ограниченным доступом, оборудованные электронными замками, ключи от которых имеют только жители определенных многоквартирных домов. В Самаре, в отличие от Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саранска, Саратова и других городов, этот опыт пока не используется, и жители выбрасывают свои отходы в те контейнеры, которые в данный день им "по пути". Соответственно, ни о какой достоверности исходных данных для определения объема образования ТКО у населения говорить не приходится.

Аналогичная ситуация и с контейнерами, в которых размещают свои отходы объекты малого и среднего бизнеса от административных зданий, контор, учреждений, объектов торговли, предприятий общественного питания, служб быта и пр. Большинство из них не имеет собственных контейнерных площадок, поэтому размещает свои отходы в контейнерах, предназначенных для сбора отходов от населения. Если же, скажем, для магазина устанавливается отдельный контейнер, то большая часть его содержимого будет от населения соседних домов.

Поскольку такой подход определения нормативов накопления ТКО никому не был интересен, то и жители, и бизнес получили те нормативы, которые действуют сейчас и выгодны только регоператору, поскольку заметно облегчают работу по выставлению счетов на оплату: получить данные о площади как жилого, так и нежилого помещения несравненно проще. Но проще для регоператора не значит лучше для граждан.

Что касается утвержденных тарифов на услугу по обращению с ТКО, то об уровне их адекватности можно судить уже по ситуации со сбором платежей: значительная часть населения отказывается оплачивать эту коммунальную услугу — по разным данным, от 46% до 60%, как и предприниматели, многие из которых не могут себе позволить оплачивать стоимость услуги по вывозу ТКО, рассчитанную на основании утвержденных в Самарской области тарифов и нормативов накопления.

— Насколько целесообразно строительство мусоросжигательных заводов? Имеет ли смысл таких установок? Если да, то при каких условиях? Этот способ утилизации отходов много дешевле переработки или захоронения на полигонах?

В Кинеле обсудят строительство мусоросжигательного завода: жители против В понедельник, 31 мая, в актовом зале администрации Кинеля в 11:00 состоятся публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС. - Прим. ред.) техники утилизации ТКО (в том числе, опасных отходов I и II rкласса) путем сжигания. Жителей пригласят обсудить, насколько безопасно строительство мусоросжигательного завода близ жилой территории.

— Даже при наличии в Самарской области развитой инфраструктуры по сортировке и переработке ценных фракций отходов хотя бы один мусоросжигательный завод был бы очень полезен. Например, для утилизации тех отходов, которые не подпадают под определение ценных фракций и для утилизации которых остаются два варианта: сжигание либо захоронение на полигоне.

Это поняли местные власти еще при Сысуеве (Олег Сысуев, мэр Самары в 1991–1997 гг. — Прим. Волга Ньюс), при участии которого была закуплена такая установка для размещения на полигоне ТБО "Красный пахарь" (тогда он был уже выведен из эксплуатации). Но экологи подняли шум и так напугали население выбросами диоксинов и ростом числа онкологических заболеваний, что в итоге установка, пролежав под открытым небом год, была продана за бесценок в один из соседних регионов.

А сейчас в Самарской области сложилась ситуация, когда действующие полигоны уже практически исчерпали свои проектные мощности и один за другим выводятся из эксплуатации. При этом замены им на данный момент нет.

— Вы знакомы с работой существующих полигонов: их потенциал исчерпан? Как работает сейчас полигон и как он должен работать? Сколько полигонов необходимо Самарской области?



— Согласно данным государственного реестра объектов размещения отходов, легальных полигонов в Самарской области 22, часть из них уже выработала свои проектные мощности. Для такого региона этого количества недостаточно, поэтому, как и в других российских регионах, у нас имеется никак не регулируемая сеть так называемых "исторически сложившихся" свалок. Это просто земельные участки, на которые десятками лет свозятся отходы тех же сельских поселений.

Главных причин такого небольшого числа полигонов две. Во-первых, высокая стоимость строительства полигона — ведь это сложное инженерное сооружение, а не сельская свалка в лесу или овраге. Во-вторых, активное сопротивление жителей муниципального образования: тех, кто согласен жить рядом со "свалкой" обычно меньшинство, в то время как большинство активно протестует против такого соседства, даже если полигон планируется построить на расстоянии десятка километров от ближайшего населенного пункта.

Проект строительства нового полигона ТБО в Новосемейкино "заморозили" Публичные слушания по проекту создания около Новосемейкино, Водино и Звездного (Красноярский район) нового полигона по хранению коммунальных и промышленных отходов "Северо-Восточный", назначенные на 20 октября, отменены. Об этом Волга Ньюс рассказал глава Красноярского района Михаил Белоусов.

В качестве такого характерного примера последних лет уместно вспомнить ситуацию с планируемым строительством нового полигона в заброшенном карьере для добычи серы в Красноярском районе. Земельный участок, на котором находится карьер, был приобретен в собственность ООО Научно-производственная фирма "Полигон". Эта компания длительное время эксплуатирует небольшой полигон площадью 6 га в поселке Водино Красноярского района. Проектный срок эксплуатации этого объекта подходит к завершению, поэтому компания попыталась построить еще один полигон примерно такой же площади и даже разработала проект. Но как только дело дошло до общественных слушаний, местные жители высказались резко против. Итог: сейчас этот проект заморожен на неопределенный срок.

Вопрос: когда существующий полигон заполнится, куда Красноярский район будет вывозить коммунальные отходы? Да, поблизости есть крупный полигон "Водино" площадью 45 гектаров. Но на этот полигон, помимо Красноярского, везут свои отходы еще 18 районов Самарской области, так что момент, когда его проектная вместимость (320 млн куб. м) будет исчерпана, тоже не за горами.

Такая непростая ситуация с полигонами в Самарской области обусловлена тем, что строительство полигона — дело затратное, требующее серьезных капиталовложений. Да и получение лицензии — процесс не только сложный, но и требующий от соискателя выполнения множества требований. Именно поэтому желающих вложиться в строительство новых полигонов находится очень немного. А если они и находятся, то реализация проекта останавливается на стадии общественных слушаний: население всегда против подобного соседства.

Сколько необходимо полигонов Самарской области? Задайте этот вопрос любому перевозчику ТКО, и он ответит: чем больше — тем лучше. И его логика обоснована в первую очередь транспортным плечом, которое и определяет затраты на транспортирование отходов до полигона. Если оно несоразмерно велико, возникает соблазн разместить несанкционированные отходы на ближайшей несанкционированной свалке: в лесу, в поле, овраге, на берегу водоема и пр.

Кстати, борьба с несанкционированными свалками — отдельная интересная тема, и в первую очередь потому, что ликвидация мест несанкционированного размещения отходов представляет собой практически вечный предлог для выделения бюджетных средств.

Самарские общественники добиваются ликвидации огромной свалки в Кировском районе Активисты Кировского района добиваются ликвидации незаконной свалки, которая с каждым годом разрастается. Нелегальный мусорный полигон расположен в границах ул. Береговой и пр. Кирова (ранее здесь была пристань завода "Прогресс"), недалеко от пос. Чкалова. Ее площадь - около 3 га, а высота более 12 метров, при этом удаленность от жилых домов - всего 250 метров.

Ситуация очень простая: практически все несанкционированные свалки известны как муниципалитетам, так и контролирующим органам, поскольку существуют они — свалки — десятилетиями. Регулярно то одна, то другая свалка "обнаруживается" в ходе проверки, проведенной, например, по обращениям граждан. В результате к муниципалитету в судебном порядке предъявляются требования о ликвидации места несанкционированного размещения отходов и проведении рекультивации территории.

После вступления решения суда в законную силу администрация организует выделение финансовых средств на зачистку территории и вывоз накопившихся отходов, определяет исполнителя работ и фиксирует их выполнение. А то, что уже на следующий день после очистки земельного участка незаконное размещение отходов на нем возобновляется, никого не беспокоит: при очередном "выявлении" новой старой свалки будет новый иск, и вновь будут выделены бюджетные средства на ее ликвидацию.

Так что борьба с несанкционированными свалками — весьма выгодное дело: муниципалитетам всегда есть чем отчитаться перед губернатором по мероприятиям в сфере охраны окружающей среды, организации-исполнители, проводящие работы по ликвидации свалок получают бюджетные деньги.

— То есть несанкционированными свалками занимается не регоператор, а администрация района?

— Дело в том, что с ноября 2016 года в России действуют "Правила обращения с твердыми коммунальными отходами", которыми определен алгоритм действий регоператора при обнаружении мест несанкционированного размещения ТКО, объем которых превышает 1 куб. метр. В частности, в течение пяти рабочих дней региональный оператор обязан уведомить собственника земельного участка, орган местного самоуправления и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении несанкционированной свалки. Помимо этого, регоператор обязан уведомить собственника земельного участка о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения ТКО в течение 30 дней после получения уведомления и одновременно направить ему проект договора на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки.

Если собственник земельного участка в течение месяца после получения уведомления не ликвидирует свалку, региональный оператор участка делает это самостоятельно, при этом у него возникает право обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов.

Вместе с тем, в Самарской области регоператор настаивает на том, что он обязан заниматься только теми несанкционированными свалками ТКО, которые появились после начала его деятельности, то есть после 1 января 2019 года. Региональная власть в лице министерства ЖКХ и энергетики предпочитает хранить молчание по поводу такой позиции.

Кроме того, несанкционированные свалки сравнительно редко встречаются на землях, переданных физическим и юридическим лицам в собственность, аренду и пр. Так что по факту в большинстве случаев ликвидацией несанкционированных свалок занимаются муниципалитеты.

Наши газоны — это заросли сорнотравья

— Как вы оцениваете состояние зеленых зон в Самаре и Тольятти? Необходимо ли предпринимать меры для их спасения?

— Если речь идет об участках с естественной коренной растительностью - например, в Самаре это "Кленовый колок" на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, парк им. 60-летия Советской власти, остатки дубрав на Волжском склоне, в Тольятти — городские леса и пр. - то тут особых проблем нет: кроме периодической очистки территории от мусора, особого ухода они не требуют, и их современное состояние вполне удовлетворительное.

Иная ситуация с искусственно созданными фитоценозами: парками, скверами и пр. Для той же Самары и Тольятти их слишком много, чтобы обеспечить требуемый уход, который заключается не только в подметании пешеходных зон, обрезке деревьев и кустарников и высадке цветов. Тем же газонам требуется регулярный полив и удаление сорной и карантинной растительности, причем не обычным для Самары и Тольятти "сенокошением", а вручную. Требуется и регулярное внесение удобрений, и аэрация, и предзимняя очистка газона от опавшей листвы, но ничего из этого не делается.

Внутриквартальное озеленение — особая тема. Еще со времен СССР их созданием занимались сами жители, и делали они это по своему усмотрению. Они же осуществляли текущий уход, в частности полив. Многие еще помнят, как жильцы первых этажей поливали цветники из шлангов, подсоединенных к водопроводному крану на кухне.

Сейчас, когда большинство квартир оборудовано приборами учета потребления воды, эта практика практически прекратила свое существование.

Кстати, интересные факты: площадь территории, занятой зелеными насаждениями в Лондоне — 4%, в Нью-Йорке — 6%, в Самаре — по разным оценкам — 13,7-14,1%. А ведь доходная часть бюджета у мэрии Самары и Тольятти отнюдь не лондонская.

В Самаре открыли сквер на пересечении улиц Авроры и Аэродромной Завершилось строительство сквера на пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Самаре. Территорию облагородили по нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. В День города работу вместе с жителями оценил губернатор Дмитрий Азаров.

Так что пора бы чиновникам вспомнить принцип "по доходу — расход" и вместо попыток бездумного увеличения площади существующих зеленых насаждений обеспечить необходимый уход за имеющимися. И руководствоваться в вопросах озеленения не книгой "Озеленение советских городов" 1954 года и не советскими Строительными нормами и правилами СНиП 2.07.01-89. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" с их пресловутыми нормами площади зеленых насаждений в 10 кв. м на 1 человека, которые давно уже отменены, а здравым смыслом.

— У нас не европейский уровень жизни. Для людей парк у дома — это и море, и заграница, и путешествие.

— Принцип "лучше меньше, да лучше" справедлив и в вопросах озеленения. В качестве примера можно привести такой элемент городского озеленения, как газоны. Технология их создания детально регламентирована "Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации", утвержденными приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 года.

Этими правилами предусмотрено все: толщина почвы под газон не менее 15 см, ее предварительное просеивание для отделения корней сорняков, внесение удобрений, обработка гербицидами, периодичность полива и прочее. Вообще, газон — самый дорогостоящий элемент озеленения, требующий постоянного ухода.

В Самаре все эти разумные рекомендации игнорируются. Как закладываются наши "газоны"? Поверх строительных отходов и мусора насыпается слой чернозема в 5-10 см, как правило — всегда выше уровня бордюрного камня или поребрика, что приводит к вымыванию грунта после каждого дождя и в период весеннего снеготаяния. Ни о каких просеиваниях грунта, внесении удобрений, прикатке почвы, заделке семян на 1-1,5 см речь не идет: семена газонной травы рассыпаются по поверхности почвы, где большую их часть поедают птицы. После этого будущий "газон" остается предоставленным самому себе.

Итог: уже в первый год "газон" превращается в заросший сорнотравьем участок земли. Тут есть все: карантинный сорняк амброзия, циклахена, горец птичий и горец земноводный, подорожники — обыкновенный, средний и ланцетолистный, лебеда, цикорий, щирица — в общем, типичный набор сорно-рудеральной растительности.

Посмотрите на склон к Волге на площади Славы: там в 2016 году при Николае Ивановиче (губернатор Самарской области Николай Меркушкин в 2012–2017 г. — Прим. Волга Ньюс) раскатали качественную рулонную дернину. Прошло пять лет — и он уже заметно зарос сорнотравьем. Еще года три — и от газона как такового мало что останется.

Тут надо принимать во внимание и то, что пыльца сорняков, и в первую очередь амброзии, — сильный аллерген, и это не понаслышке знают люди, страдающие поллинозом.

Вопрос: если качественное озеленение той же Самаре не по карману, то зачем увеличивать количественные показатели, в частности, гнаться за советскими нормативами 10 кв. м зеленых насаждений на одного человека? Эти нормативы уже отменены. Незачем и загромождать пешеходные зоны узкими полосками земли под "газоны" — без регулярного полива на них ничего не вырастет, кроме сорняков, а вымываемая дождями земля дает знаменитую самарскую пыль, которой дышат горожане и гости Самары.

Вместо этого давно пора провести инвентаризацию существующих зеленых зон и зеленых насаждений, определить очередность удаления аварийных деревьев, их поэтапной замены новыми, обеспечивать необходимый уход за уже существующей древесно-кустарниковой и травянистой растительностью.

Обратите внимание, сколько деревьев было посажено с георгиевскими ленточками на перекрестке ул. Осипенко и пр. Ленина. Посадить-посадили, а об уходе забыли. Результат: множество саженцев погибло уже в год посадки.

В выигрыше от такого подхода к городскому озеленению только поставщики посадочного материала. Но это уже совсем другая история.

— Что вы думаете по поводу борьбы активистов за парк им. 60-летия Советской власти?

Жители Самары выступили против смены зонирования парков В Самаре прошли публичные слушания по проекту внесения поправок в Правила застройки и землепользования (ПЗЗ) Самары. В процессе обсуждения к документу поступило довольно большое количество претензий от жителей города, а также ряд замечаний от областного союза архитекторов.

— Если посмотреть на данную территорию с точки зрения чиновников, то это всего лишь земельный участок, расположенный в месте, весьма привлекательном для застройщиков, на котором весьма некстати находится лес, а поблизости проживает скандально настроенное население, выступающее против уничтожения леса.

Как эколог я против проектов масштабной застройки парка им. 60-летия Советской власти: антропогенная нагрузка на биогеоценоз резко возрастет, и за несколько лет он достигнет той стадии деградации, при которой перестанет представлять собой хоть какую-то ценность как природный объект.

Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я "за" щадящую застройку малоценного участка данного лесного массива, потому что это территория с потенциально высокой криминогенностью. Оставлять 150 га в неконтролируемом состоянии, как того желают местные жители, хорошо на словах, пока беда не постучится в собственную дверь. Претензии в таких случаях, как обычно, будут адресованы полиции и муниципальным властям: "Почему не обеспечена охрана территории и безопасность граждан?". Сравнительно небольшой жилой комплекс с опорным пунктом полиции мог бы решить этот вопрос. В целом, я против неконтролируемой территории в центре жилого района и за взвешенный, разумный подход к ее освоению.