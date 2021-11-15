В Самарской области стартовало общественное голосование по выбору лауреатов акции "Народное признание"

Уже 14-й год в Самарской области существует традиция — чествовать самых достойных и заслуженных жителей губернии в рамках общественной акции "Народное признание". Последние полтора года наш регион, как и другие территории страны, столкнулся с трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Распространение инфекции повлияло буквально на все сферы жизни. Но желание делать добро, приносить пользу родному краю остается сильнее любых запретов. И чем сложнее задачи — тем ценнее, весомее и ярче результаты, которых удается достичь нашим землякам.

Областная общественная акция "Народное признание" стала своеобразным символом открытости, прозрачности и непредвзятости при определении лауреатов. Важной ее особенностью является то, что победителей выбирают сами жители области — путем голосования. В разные годы лауреатами становились люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. Но объединяет их главное — все они достигли заметных успехов в профессиональной или общественной деятельности, внесли большой вклад в развитие нашей губернии, совершили яркие и благородные поступки.

Награды лауреатам "Народного признания" по традиции вручает губернатор Самарской области.

"Эта общественная акция пользуется особой популярностью и уважением среди всех жителей нашего региона, — отмечал глава региона Дмитрий Азаров. — Своим трудом вы вносите огромный вклад в развитие нашей губернии, победами и достижениями прославляете родной край".

В 2021 году на участие в областной общественной акции "Народное признание" подано 529 заявок. После завершения общественного голосования на муниципальном этапе определились 210 конкурсантов по шести номинациям.

На следующем этапе Общественный совет акции путём голосования выбрал "десятки" лучших в каждой номинации. Эти участники и стали номинантами. Именно из них жители региона выберут лауреатов акции "Народное признание-2021".

"Признание и уважение" — в этой номинации представлены профессионалы, новаторы производства. В номинации "Память и Слава" собраны активисты ветеранского движения, истинные патриоты, педагоги, работающие с молодежью.

Самые юные конкурсанты, но уже добившиеся серьёзных успехов в спорте, творческой и общественной деятельности — участники в номинации "Наследники Победителей".

В номинации "Мы Вместе" — люди, наиболее активно проявившие себя в волонтерской работе в период распространения коронавирусной инфекции. Номинация "Герои нашего времени" — профессионалы своего дела, энтузиасты, подвижники. Самые активные и успешные коллективы — трудовые и творческие — в номинации "Единство и Успех".

Общественное голосование пройдет с 15 до 30 ноября.

Способы голосования в этом году остаются привычными. Первый вариант –

проголосовать через интернет, зайдя на сайт Правительства Самарской области. Второй — прийти в специально оборудованные пункты голосования и заполнить анкету. Волонтеры помогут сделать это.

В каждой номинации можно выбрать только одного конкурсанта. Пункты голосования размещены во всех муниципальных образованиях губернии. Их полный перечень с адресами опубликован в специальном выпуске газеты "Волжская коммуна" от 12 ноября 2021 года, а также размещен на сайте Правительства Самарской области.

Награждение победителей состоится в конце декабря. Информация о дате, о формате проведения церемонии награждения лауреатов акции будет опубликована в газете "Волжская коммуна" и размещена на сайте Правительства Самарской области.

Все номинанты, допущенные до этапа народного голосования, обладают яркими талантами, высокими личностными качествами, служат примером и пользуются уважением земляков. Организаторы призывают: не упустите возможность проявить к ним уважение, оценить их вклад в процветание губернии.