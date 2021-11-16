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Общество

Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6000

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области подано более 6000 заявок на оформление Карты жителя Самарской области. На сегодняшний день промышленную эмиссию карты осуществляют два банка — ВТБ и Солидарность. Еще один банк — Газпромбанк — завершает тестовую эксплуатацию Карты жителя Самарской области. Ведется работа с АО "Россельхозбанк", ПАО АКБ "АВАНГАРД", также интерес к проекту проявили "Банк Открытие" и "Совкомбанк". Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Проект "Карта жителя Самарской области", реализованный по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, стартовал в июне 2021 года и всецело отвечает принципам национального проекта "Цифровая экономика".

Карта жителя Самарской области участвует в программе лояльности АО "Национальная платежная система карт" МИР (НСПК), что позволяет на данный момент получать скидки и бонусы при оплате товаров у 60 партнёров НСПК. Карта жителя Самарской области функционирует как банковская карта с транспортным приложением и дает возможность получать скидки и бонусы в магазинах-партнерах, а также оформлять на нее все выплаты социального характера, переводить зачисление пенсии, стипендии, и заработной платы.

В настоящий момент завершается тестирование системы подачи заявлений на оформление Карты жителя Самарской области через интернет-портал card.samregion.ru.

— Наработанный опыт и имеющиеся технологические возможности будут способствовать выполнению амбициозной цели — сделать проект Карты жителя Самарской области лучшим среди всех других региональных карт. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона, — прокомментировал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Для получения карты необходимо обратиться в региональный офис банка — партнера проекта, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Изготовление и обслуживание карты бесплатно.

Помимо самой карты также был разработан и запущен Интернет-портал, который дает возможность получать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. Также доступно мобильное приложение, скачать которое можно в Google Play (для гаджетов, работающих на операционной системе Android) и App Store (для гаджетов, работающих на платформе iOS). Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта "Карта жителя Самарской области" можно узнавать и в Инстаграм-аккаунте: @card.samregion.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется департаментом информационных технологий и связи Самарской области совместно с платежной системой "Мир".

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