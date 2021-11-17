В Самарской области повысят штрафы за парковку на газонах

В среду, 17 ноября, в Самарской губдуме состоялось заседание комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции, на котором обсуждалось, в том числе ужесточение ответственности для тех, кто паркуется на газонах.
В частности, руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления Самарской губдумы Майя Трошина озвучила инициативу, предложенную ранее главой Тольятти Николаем Ренцем — ужесточить ответственность для физлиц за размещение транспорта на газоне или иной озелененной или рекреационной территории.
Законопроект, разработанный по предложению мэра Тольятти, ГУ правового обеспечения аппарата губдумы, подразумевает изменения в статью "Об административных правонарушениях на территории Самарской области".
Предлагается повысить штрафы на 500 рублей.
"Сейчас для граждан установлена административная ответственность и штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Предлагается повысить размер штрафа на 500 рублей. Таким образом, за правонарушение, совершенное впервые, штраф составит от 1500 до 3500 рублей. За повторное нарушение — от 3500 до 5000 рублей".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !