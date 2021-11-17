В Самарской области повысят штрафы за парковку на газонах

В среду, 17 ноября, в Самарской губдуме состоялось заседание комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции, на котором обсуждалось, в том числе ужесточение ответственности для тех, кто паркуется на газонах.

В частности, руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления Самарской губдумы Майя Трошина озвучила инициативу, предложенную ранее главой Тольятти Николаем Ренцем — ужесточить ответственность для физлиц за размещение транспорта на газоне или иной озелененной или рекреационной территории.

Законопроект, разработанный по предложению мэра Тольятти, ГУ правового обеспечения аппарата губдумы, подразумевает изменения в статью "Об административных правонарушениях на территории Самарской области".

Предлагается повысить штрафы на 500 рублей.

"Сейчас для граждан установлена административная ответственность и штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Предлагается повысить размер штрафа на 500 рублей. Таким образом, за правонарушение, совершенное впервые, штраф составит от 1500 до 3500 рублей. За повторное нарушение — от 3500 до 5000 рублей".