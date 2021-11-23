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Общество

В Курумоче открылся пункт экспресс-тестирования на COVID-19 и ПЦР

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У пассажиров международного аэропорта Самары появилась возможность сделать ПЦР-тестирование прямо в аэропорту. Таким образом максимально быстро выйти из режима самоизоляции и не посещать дополнительно медицинские учреждения.

Зона диагностики находится на первом этаже около Медпункта и работает в соответствии с графиком аэропорта без выходных. Результаты обследования можно получить на почту в течение суток.

Справка выдается на русском и английском языках и подходит для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на Госуслугах.

Также, в аэропорту можно пройти экспресс-тестирование на антиген и получить справку в течение 15 минут. Такие страны как, например, Турция, Греция, Болгария и многие другие допускают въезд не только с отрицательными ПЦР, но и с результатами экспресс-теста на антиген. Это важный шаг, упрощающий поездку за границу, так как справку с помощью тест-систем можно получить прямо перед вылетом в аэропорту в течение 15 минут.

По данным экспертов тест-системы распознают все штаммы коронавируса с точностью 96%. Такие точки тестирования уже организованы компанией в более, чем 28 аэропортах страны.

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