В Курумоче открылся пункт экспресс-тестирования на COVID-19 и ПЦР

У пассажиров международного аэропорта Самары появилась возможность сделать ПЦР-тестирование прямо в аэропорту. Таким образом максимально быстро выйти из режима самоизоляции и не посещать дополнительно медицинские учреждения.
Зона диагностики находится на первом этаже около Медпункта и работает в соответствии с графиком аэропорта без выходных. Результаты обследования можно получить на почту в течение суток.
Справка выдается на русском и английском языках и подходит для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на Госуслугах.
Также, в аэропорту можно пройти экспресс-тестирование на антиген и получить справку в течение 15 минут. Такие страны как, например, Турция, Греция, Болгария и многие другие допускают въезд не только с отрицательными ПЦР, но и с результатами экспресс-теста на антиген. Это важный шаг, упрощающий поездку за границу, так как справку с помощью тест-систем можно получить прямо перед вылетом в аэропорту в течение 15 минут.
По данным экспертов тест-системы распознают все штаммы коронавируса с точностью 96%. Такие точки тестирования уже организованы компанией в более, чем 28 аэропортах страны.
Последние комментарии
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !