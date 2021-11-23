В Самарской области пройдет день юридической помощи для пенсионеров

В пятницу, 26 ноября, в РФ пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего поколения в рамках проекта "Правовой марафон для пенсионеров".

В Самарской области акция проходит под эгидой регионального УПЧ, Самарского реготделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" и Государственного юридического бюро по Самарской области.

В регионе будут работать 13 консультационных пунктов в 11 муниципалитетах. Консультировать будут как онлайн, так и в офлайн-формате с учетом санитарно-эпидемиологических требований и ограничений.

Гражданам разъяснят положения действующего законодательства, дадут рекомендации по интересующим вопросам. При необходимости Уполномоченный по правам человека обратится в интересах заявителей в органы власти и местного самоуправления.

Контакты пунктов приема:

Приемная граждан УПЧ в Самарской области: 8 (846) 337-29-03. Время приема — с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Площадки ГКУ Самарской области "Государственное юридическое бюро по Самарской области":

— Самара, ул. 22 партсъезда, 31, тел. 8 (846) 995-08-91, 8 (846) 995-63-28;

— Жигулевск, ул. Пушкина, 3, тел. 8 (84862) 2-47-37;

— Отрадный, ул. Комсомольская, 3, тел. 8 (84661) 2-44-83;

— Тольятти, б-р Космонавтов, 4, тел. 8 (8482) 76-22-36;

— Тольятти, ул. Громовой, 42, тел. 8 (8482) 24-52-32;

— Новокуйбышевск, Библиотечный пр-д, 1, тел. 8 (84635) 6-90-44;

— Похвистнево, ул. Гагарина, 29, тел. 8 (84656) 2-10-45;

— с. Богатое, ул. Строителей, 69, тел. 8 (84666) 2-1 1-89;

— с. Большая Глушица, ул. Советская, 62а, тел. 8 (84673) 2-27-39;

— с. Хворостянка, ул. Саморокова, 56, тел. 8 (84677) 9-11-00;

— пос. Безенчук, ул. Чапаева, 25, тел. 8 (84676) 2-43-95;

— с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, 40, тел. 8 (84655) 2-13-08.

Время приема — с 10:00 до 16:00.