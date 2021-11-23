В Самарской области пройдет день юридической помощи для пенсионеров

В пятницу, 26 ноября, в РФ пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего поколения в рамках проекта "Правовой марафон для пенсионеров".
В Самарской области акция проходит под эгидой регионального УПЧ, Самарского реготделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" и Государственного юридического бюро по Самарской области.
В регионе будут работать 13 консультационных пунктов в 11 муниципалитетах. Консультировать будут как онлайн, так и в офлайн-формате с учетом санитарно-эпидемиологических требований и ограничений.
Гражданам разъяснят положения действующего законодательства, дадут рекомендации по интересующим вопросам. При необходимости Уполномоченный по правам человека обратится в интересах заявителей в органы власти и местного самоуправления.
Контакты пунктов приема:
Приемная граждан УПЧ в Самарской области: 8 (846) 337-29-03. Время приема — с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.
Площадки ГКУ Самарской области "Государственное юридическое бюро по Самарской области":
— Самара, ул. 22 партсъезда, 31, тел. 8 (846) 995-08-91, 8 (846) 995-63-28;
— Жигулевск, ул. Пушкина, 3, тел. 8 (84862) 2-47-37;
— Отрадный, ул. Комсомольская, 3, тел. 8 (84661) 2-44-83;
— Тольятти, б-р Космонавтов, 4, тел. 8 (8482) 76-22-36;
— Тольятти, ул. Громовой, 42, тел. 8 (8482) 24-52-32;
— Новокуйбышевск, Библиотечный пр-д, 1, тел. 8 (84635) 6-90-44;
— Похвистнево, ул. Гагарина, 29, тел. 8 (84656) 2-10-45;
— с. Богатое, ул. Строителей, 69, тел. 8 (84666) 2-1 1-89;
— с. Большая Глушица, ул. Советская, 62а, тел. 8 (84673) 2-27-39;
— с. Хворостянка, ул. Саморокова, 56, тел. 8 (84677) 9-11-00;
— пос. Безенчук, ул. Чапаева, 25, тел. 8 (84676) 2-43-95;
— с. Сергиевск, ул. Н. Краснова, 40, тел. 8 (84655) 2-13-08.
Время приема — с 10:00 до 16:00.
Последние комментарии
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !