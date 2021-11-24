В Самаре состоялось открытие российско-казахстанского форума "Молодые ученые"

В среду, 24 ноября, в Самаре состоялось открытие III российско-казахстанского молодежного форума "Молодые ученые".

"Наша общая задача — привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию новых идей и проектов. Я рад, что этот замечательный проект — "Молодые ученые" динамично развивается, обретает все больше новых единомышленников, объединяет активную деятельную молодежь из наших стран. Сегодняшнее мероприятие дает уникальные возможности приобрести знания, познакомиться с новыми друзьями, встретится с профессионалами своего дела и поставить цели на будущее. Уверен, что вы проведете конструктивную, содержательную работу, а приобретенный опыт, будет востребован на практике и откроет перед вами новые горизонты для сотрудничества и развития наших стран", — дал старт важному событию, посвященному развитию молодой науки России и Казахстана, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Форум "Молодые ученые" является совместным мероприятием в сфере укрепления международного молодежного сотрудничества России и Казахстана.

"Молодежь — это тот потенциал, который будет строить наше государство. В Республике реализуются интересная программа "Болашак" — это обучение студентов за счет государства практически во всех университетах мира. Конечно же, на первом месте — Российская Федерация. Сейчас есть большая необходимость в технических специальностях. Именно Самара является таким местом, где инженерные профессии, технические специальности достаточно хорошо развиты", — отметил Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Едиль Хозеулы.

В форуме принимают участие студенты и аспиранты, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов молодежных общественных организаций и объединений, которые заинтересованные в реализации инициатив на территории своих стран.

Самарскую область представляют студенты ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" и ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева".

"Сегодня на форуме работают делегации из Казахстана и России, в состав которой вошли молодые ученые со всей Российской Федерации, в том числе и ребята из ведущих ВУЗов Самарской области. Мероприятие посвящено развитию научной сферы, проектам, что особенно важно в Год науки и технологий. В течение нескольких дней участников ждет насыщенная программа, в рамках которой будут проводиться различные панельные дискуссии, мастер-классы, тематические сессии. Уверен, что форум позволит ребятам не только обрести новые знакомства, но и подготовить практические проекты для их дальнейшей реализации на межгосударственном уровне", — пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежь Сергей Бурцев.

Основная цель форума заключается в развитии международного молодежного сотрудничества России и Казахстана. Его результатом станет создание новых кооперационных связей между молодыми учеными двух стран в гуманитарных, естественно-научных и технических направлениях, а также повышение их квалификации в вопросах международного научного сотрудничества.

Завершит свою работу форум "Молодые ученые" 26 ноября.