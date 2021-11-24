В Самаре состоялось открытие российско-казахстанского форума "Молодые ученые"

В среду, 24 ноября, в Самаре состоялось открытие III российско-казахстанского молодежного форума "Молодые ученые".
"Наша общая задача — привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию новых идей и проектов. Я рад, что этот замечательный проект — "Молодые ученые" динамично развивается, обретает все больше новых единомышленников, объединяет активную деятельную молодежь из наших стран. Сегодняшнее мероприятие дает уникальные возможности приобрести знания, познакомиться с новыми друзьями, встретится с профессионалами своего дела и поставить цели на будущее. Уверен, что вы проведете конструктивную, содержательную работу, а приобретенный опыт, будет востребован на практике и откроет перед вами новые горизонты для сотрудничества и развития наших стран", — дал старт важному событию, посвященному развитию молодой науки России и Казахстана, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Форум "Молодые ученые" является совместным мероприятием в сфере укрепления международного молодежного сотрудничества России и Казахстана.
"Молодежь — это тот потенциал, который будет строить наше государство. В Республике реализуются интересная программа "Болашак" — это обучение студентов за счет государства практически во всех университетах мира. Конечно же, на первом месте — Российская Федерация. Сейчас есть большая необходимость в технических специальностях. Именно Самара является таким местом, где инженерные профессии, технические специальности достаточно хорошо развиты", — отметил Советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Едиль Хозеулы.
В форуме принимают участие студенты и аспиранты, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов молодежных общественных организаций и объединений, которые заинтересованные в реализации инициатив на территории своих стран.
Самарскую область представляют студенты ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" и ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева".
"Сегодня на форуме работают делегации из Казахстана и России, в состав которой вошли молодые ученые со всей Российской Федерации, в том числе и ребята из ведущих ВУЗов Самарской области. Мероприятие посвящено развитию научной сферы, проектам, что особенно важно в Год науки и технологий. В течение нескольких дней участников ждет насыщенная программа, в рамках которой будут проводиться различные панельные дискуссии, мастер-классы, тематические сессии. Уверен, что форум позволит ребятам не только обрести новые знакомства, но и подготовить практические проекты для их дальнейшей реализации на межгосударственном уровне", — пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежь Сергей Бурцев.
Основная цель форума заключается в развитии международного молодежного сотрудничества России и Казахстана. Его результатом станет создание новых кооперационных связей между молодыми учеными двух стран в гуманитарных, естественно-научных и технических направлениях, а также повышение их квалификации в вопросах международного научного сотрудничества.
Завершит свою работу форум "Молодые ученые" 26 ноября.
Последние комментарии
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?