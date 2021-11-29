Бесперебойное движение транспорта на федеральных трассах Самарской области обеспечат более чем 100 спецмашин

В Самарской области сохраняются неблагоприятные погодные условия. Обеспечивать безопасный и беспрепятственный проезд по трассе будет более 100 единиц техники. Их количество регулируется согласно обстановке на дорогах.

Все машины, задействованные в зимнем содержании трасс, оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать и координировать работу механизированных бригад в режиме реального времени. На дорогах ведется круглосуточное дежурство.

ФКУ "Поволжуправтодор" рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.