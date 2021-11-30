Ко "Дню Неизвестного солдата" будет организован прием заявлений на архивный поиск родственников

В преддверии памятной даты России — Дня Неизвестного солдата — с 30 ноября по 2 декабря ежедневно с 10:00 до 16:00 активисты Регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Самарской области в Штабе СамРО (оф.20 на 3 этаже здания Дома офицеров Самарского гарнизона) организуют работу общественной приемной в рамках Всероссийского проекта "Судьба солдата" по приему заявлений от жителей и гостей областной столицы на архивный поиск родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также по передаче родным и близким обнаруженной в ходе архивного поиска информации.

Кроме того, поисковики Самарской области проведут:

— выставку-показ в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности" и расскажут об уникальных архивных рассекреченных материалах о геноциде мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны;

— выставку артефактов времен Великой Отечественной войны по итогам полевого поискового сезона;

— Уроки Мужества с учащимися средних школ, студентами ССУЗов и ВУЗов города Самары;

— мастер-классы по поисковой и архивной работам в рамках проектной деятельности Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России".

3 декабря в 11:00 активисты Самарского Регионального отделения ООД ПДР примут участие в памятной акции в честь Дня Неизвестного солдата с возложением цветов к Вечному Огню у горельефа "Скорбящей Матери — Родине" на площади Славы.

Приглашаем всех желающих в Штаб СамРО с соблюдением санитарно-гигиенических мер и предоставлением QR-кода на входе в здание Дома офицеров Самарского гарнизона.