Ко "Дню Неизвестного солдата" будет организован прием заявлений на архивный поиск родственников

В преддверии памятной даты России — Дня Неизвестного солдата — с 30 ноября по 2 декабря ежедневно с 10:00 до 16:00 активисты Регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Самарской области в Штабе СамРО (оф.20 на 3 этаже здания Дома офицеров Самарского гарнизона) организуют работу общественной приемной в рамках Всероссийского проекта "Судьба солдата" по приему заявлений от жителей и гостей областной столицы на архивный поиск родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также по передаче родным и близким обнаруженной в ходе архивного поиска информации.
Кроме того, поисковики Самарской области проведут:
— выставку-показ в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности" и расскажут об уникальных архивных рассекреченных материалах о геноциде мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны;
— выставку артефактов времен Великой Отечественной войны по итогам полевого поискового сезона;
— Уроки Мужества с учащимися средних школ, студентами ССУЗов и ВУЗов города Самары;
— мастер-классы по поисковой и архивной работам в рамках проектной деятельности Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России".
3 декабря в 11:00 активисты Самарского Регионального отделения ООД ПДР примут участие в памятной акции в честь Дня Неизвестного солдата с возложением цветов к Вечному Огню у горельефа "Скорбящей Матери — Родине" на площади Славы.
Приглашаем всех желающих в Штаб СамРО с соблюдением санитарно-гигиенических мер и предоставлением QR-кода на входе в здание Дома офицеров Самарского гарнизона.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!