Жителей Самарской области предупреждают о дожде, снеге, сильном ветре и гололеде

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности, сообщает региональное ГУ МЧС.

В регионе ожидаются дождь, снег, сильный ветер, гололед.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует во время сильного ветра не выходить из зданий; не оставлять без присмотра детей; не укрываться около стен домов, за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями или под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. Не стоит парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Во время гололеда пешеходам нужно подобрать нескользящую обувь и придерживаться правил безопасного передвижения на улице, а водителям следует соблюдать дистанцию и скоростной режим.