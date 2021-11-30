В Самаре продолжаются работы по восстановлению исторической мечети

Во вторник, 30 ноября, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел выездное совещание по вопросу реконструкции исторической мечети в центре Самары, на ул. Алексея Толстого.

Здание исторической мечети является объектом культурного наследия регионального значения. В годы Советской власти здесь размещался детский сад. В 2005 г. мечеть была возвращена верующим. Одновременно в здании могут находиться до тысячи человек. Мечеть открыта для посещений и молитв, здесь располагается библиотека духовной литературы.

Реконструкция мечети ведется с 2008 года. Работы финансируются из средств областного бюджета и пожертвований прихожан.

К настоящему времени на объекте заменены все инженерные сети: отопление, электро-силовые кабели, канализация, водоотведение, укреплен фундамент (более 200 буронабивных свай); к основному, историческому зданию пристроены два сооружения: двухэтажное здание с куполом и двухэтажное здание с минаретом высотой 38 м, возведен цокольный этаж, в котором разместились инженерные и подсобные помещения, установлены современные тепловой узел, вентиляция, пожарная система; частично произведены отделочные работы по фасаду и внутренняя отделка помещений.

На встрече обсудили объем работ, необходимых для завершения проекта, и источники финансирования.

Для полного восстановления здания необходимо завершить замену оконных и дверных проемов, установить входные двери из твердых пород дерева завершить отделку и утепление фасада с установкой декоративных элементов, устройство асфальтового и плиточного покрытия прилегающей территории, монтаж кованного ограждения, устройство декоративных кованных навесов; производство пусконаладочных работ по системе вентиляции; завершить внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

"Многое уже сделано, и работы по восстановлению здания Исторической мечети необходимо завершать. Этого с нетерпением ждут и верующие, и все жители Самары. Здание имеет историческую, архитектурную ценность. После реконструкции оно однозначно станет еще одной достопримечательностью и украшением исторического центра города", — отметил председатель областного правительства.