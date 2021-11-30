В Самаре продолжаются работы по восстановлению исторической мечети

Во вторник, 30 ноября, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел выездное совещание по вопросу реконструкции исторической мечети в центре Самары, на ул. Алексея Толстого.
Здание исторической мечети является объектом культурного наследия регионального значения. В годы Советской власти здесь размещался детский сад. В 2005 г. мечеть была возвращена верующим. Одновременно в здании могут находиться до тысячи человек. Мечеть открыта для посещений и молитв, здесь располагается библиотека духовной литературы.
Реконструкция мечети ведется с 2008 года. Работы финансируются из средств областного бюджета и пожертвований прихожан.
К настоящему времени на объекте заменены все инженерные сети: отопление, электро-силовые кабели, канализация, водоотведение, укреплен фундамент (более 200 буронабивных свай); к основному, историческому зданию пристроены два сооружения: двухэтажное здание с куполом и двухэтажное здание с минаретом высотой 38 м, возведен цокольный этаж, в котором разместились инженерные и подсобные помещения, установлены современные тепловой узел, вентиляция, пожарная система; частично произведены отделочные работы по фасаду и внутренняя отделка помещений.
На встрече обсудили объем работ, необходимых для завершения проекта, и источники финансирования.
Для полного восстановления здания необходимо завершить замену оконных и дверных проемов, установить входные двери из твердых пород дерева завершить отделку и утепление фасада с установкой декоративных элементов, устройство асфальтового и плиточного покрытия прилегающей территории, монтаж кованного ограждения, устройство декоративных кованных навесов; производство пусконаладочных работ по системе вентиляции; завершить внутренние отделочные работы и благоустройство территории.
"Многое уже сделано, и работы по восстановлению здания Исторической мечети необходимо завершать. Этого с нетерпением ждут и верующие, и все жители Самары. Здание имеет историческую, архитектурную ценность. После реконструкции оно однозначно станет еще одной достопримечательностью и украшением исторического центра города", — отметил председатель областного правительства.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!