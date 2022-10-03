Счетная палата выявила нарушения при строительстве легкоатлетического манежа в Тольятти

Счетная палата Самарской области проверила эффективность использования средств региональной казны, выделенных в 2019–2022 гг. на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти в рамках нацпроекта "Демография". Объем проверенных средств составил 883,1 млн рублей, уточнили в ведомстве.

В ходе проверки были выявлены случаи приемки и оплаты невыполненных работ по контрактам, принятия некачественно выполненных работ по контрактам. Кроме того, не применялись меры ответственности за сорванные подрядчиком сроки выполнения работ. Также нарушались сроки размещения информации в единой информационной системе.

"По результатам мероприятия руководителю ГКУ "УКС" внесено представление, направлены информационные письма в министерство строительства Самарской области, в министерство спорта Самарской области, в прокуратуру Самарской области", — отмечается в сообщении.

Отчет о результатах мероприятия направлен губернатору Самарской области и в губдуму.