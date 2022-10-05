В Самарской области установилась дождливая погода

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На этой неделе погода в Самарской области будет формироваться влиянием атмосферных фронтов активного Балканского циклона. Они принесут небольшие и умеренные дожди. Облачные поля атмосферных фронтов в дневные часы будут препятствовать прогреву воздуха, а ночью, наоборот, препятствовать его выхолаживанию, сообщает Приволжское УГМС.