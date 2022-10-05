В Самарской области установилась дождливая погода

На этой неделе погода в Самарской области будет формироваться влиянием атмосферных фронтов активного Балканского циклона. Они принесут небольшие и умеренные дожди. Облачные поля атмосферных фронтов в дневные часы будут препятствовать прогреву воздуха, а ночью, наоборот, препятствовать его выхолаживанию, сообщает Приволжское УГМС.
В среду, 5 октября, облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 10...15 °C.
В среду, 6 октября, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 6...11 °C. Днем облачно. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 10...15 °C.
В четверг, 7 октября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 5...10 м/с. Температура воздуха 4...9 °C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 5...10 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!