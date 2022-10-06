Еще девятерым гражданам, прибывшим в Самарскую область с Донбасса, вручены российские паспорта

В Самарском многофункциональном миграционном центре состоялось торжественное вручение паспортов гражданам, прибывшим с Донбасса, которые приняли решение получить гражданство Российской Федерации.
Полноправными гражданами нашей страны стали 9 человек разного возраста. Все они получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Сотрудники полиции территориального органа в кратчайшие сроки помогли с оформлением всех необходимых документов.
В торжественной обстановке участники мероприятия приняли присягу гражданина Российской Федерации, а затем врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров вручил собравшимся важный и столь долгожданный документ — паспорт гражданина Российской Федерации.
"Со многими мы уже встречались в центрах временного пребывания, и я рад поздравить вас с тем, что вы стали полноправными гражданами Российской Федерации. Полностью поддерживаю ваш выбор. Быть гражданином России — не только честь, но и огромная ответственность. И не забывайте, что всегда можете рассчитывать на нашу поддержку", — отметил полковник полиции.
Представитель Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области Анастасия Ходорева поздравила новых граждан РФ и вручила каждому экземпляр Конституции Российской Федерации с пожеланием мирного неба над головой и реализации дальнейших планов.
"Мы с нетерпением ждали получения паспортов, и я очень благодарна за помощь. Теперь я хочу скорее закончить школу и поступить в колледж. Мечтаю стать полицейским, чтобы в будущем также помогать гражданам, как сотрудники самарской полиции", — поделилась Полина, получавшая в этот день основной документ.
Завершилось мероприятие фотографированием на память.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!