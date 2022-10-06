Еще девятерым гражданам, прибывшим в Самарскую область с Донбасса, вручены российские паспорта

В Самарском многофункциональном миграционном центре состоялось торжественное вручение паспортов гражданам, прибывшим с Донбасса, которые приняли решение получить гражданство Российской Федерации.

Полноправными гражданами нашей страны стали 9 человек разного возраста. Все они получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Сотрудники полиции территориального органа в кратчайшие сроки помогли с оформлением всех необходимых документов.

В торжественной обстановке участники мероприятия приняли присягу гражданина Российской Федерации, а затем врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров вручил собравшимся важный и столь долгожданный документ — паспорт гражданина Российской Федерации.

"Со многими мы уже встречались в центрах временного пребывания, и я рад поздравить вас с тем, что вы стали полноправными гражданами Российской Федерации. Полностью поддерживаю ваш выбор. Быть гражданином России — не только честь, но и огромная ответственность. И не забывайте, что всегда можете рассчитывать на нашу поддержку", — отметил полковник полиции.

Представитель Общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области Анастасия Ходорева поздравила новых граждан РФ и вручила каждому экземпляр Конституции Российской Федерации с пожеланием мирного неба над головой и реализации дальнейших планов.

"Мы с нетерпением ждали получения паспортов, и я очень благодарна за помощь. Теперь я хочу скорее закончить школу и поступить в колледж. Мечтаю стать полицейским, чтобы в будущем также помогать гражданам, как сотрудники самарской полиции", — поделилась Полина, получавшая в этот день основной документ.

Завершилось мероприятие фотографированием на память.