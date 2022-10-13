В Самаре состоялась IV Кадровая сессия с участием финалистов программы "Лидеры России"

В среду, 12 октября, в День кадрового работника России, состоялась IV ежегодная кадровая сессия. Это ежегодное мероприятие по вопросам развития кадровой политики и изучению передового опыта. Координатором мероприятия стал Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области "Таволга".
В мероприятии приняли участие более 200 человек: представители органов исполнительной власти, муниципалитетов, подведомственных учреждений и бизнес сообщества. С приветственным словом выступила Руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина: "В наше время очень важно собираться всем сообществом и обмениваться опытом и знаниям. Сейчас очень важные задачи стоят перед нами: законодательство динамично меняется, ему нужно соответствовать и не совершать кадровых ошибок. Такие мероприятия помогают работать в одном информационном поле и двигаться вперед".
В ходе программы кадровые сотрудники обсудили планы и задачи на IV квартал 2022 года, разобрали актуальное антикоррупционное законодательство, коснулись наградной политики, цифрового этикета и других важных вопросов. Отдельно подняли тему кадрового делопроизводства в условиях частичной мобилизации.
Кроме этого, перед участниками сессии выступил Алексей Ермолаев, победитель конкурса "Лидеры России", директор одного из крупнейших гипермаркетов региона. "Сегодня я рассказываю о наставничестве и его важности, делюсь своим опытом. На мой взгляд, опыт бизнеса очень полезен для переноса в процессы госструктуры. Мы занимаемся одним и тем же: развиваем людей, помогаем становиться сотрудникам более эффективными, развиваем регион. Такой обмен опытом даст отличные результаты", — отметил Алексей Ермолаев.
Подводя итоги сессии, Наталья Баландина обратилась ко всем собравшимся и поблагодарила за участие в развитии кадрового потенциала Самарской области, пожелав в профессиональный праздник стабильности, процветания и желания двигаться вперед. Ведь от квалифицированной работы службы кадров зависит создание сильной команды, такого коллектива, который способен решать сложные задачи.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!