Стало известно, когда в Самаре может полноценно заработать АСУДД

В Управлении ГИБДД по Самарской области рассказали, когда в региональной столице в полную мощность может заработать Автоматизированная система управления дорожным движением. Сейчас она функционирует на Московском шоссе. Впрочем, водители нередко жалуются на недочеты в работе светофоров.
"К сожалению, АСУДД пока только на одной магистрали, нужно понимать, что автоматизированная система управления дорожным движением должна быть не только на одной улице, но и на всех прилегающих. Тогда мы сможем действительно говорить о системе. Пока на Московском шоссе АСУДД работает в качестве "зеленой волны". Мы действительно видим, как в режиме реального времени меняется режим работы светофоров, как по Московскому шоссе, так и на перпендикулярных улицах. Яркий пример — это пересечение Московского шоссе и улицы Мичурина. В утренние часы пик, когда возникают заторовые ситуации, время зеленого сигнала светофора по Московскому шоссе для движения в город уменьшается для того, чтобы можно было пропускать на перекрестке Мичурина и Клинической транспорт вперед. Соответственно, сейчас эта система развивается. У министерства транспорта заключен государственный контракт на развитие этой системы. Я думаю, через пару лет на многих перекрестках эта система действительно будет функционировать и в полном объеме мы сможем рассказать об эффективности использования этой системы", — рассказал журналисту Волга Ньюс начальник отдела дорожной инспекции Самарской области Артем Кудашев.
АСУДД появилась в Самаре в 2018 году. По логике создателей, система должна считывать интенсивность транспортного потока и, исходя из полученных данных, включать разрешающие или запрещающие сигналы светофора. Интеллектуальную транспортную инфраструктуру создавал в Самаре "Ростелеком".
Планируется, что искусственный интеллект будет контролировать движение и на Самарском мосту.
Последние комментарии
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!