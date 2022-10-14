Стало известно, когда в Самаре может полноценно заработать АСУДД

В Управлении ГИБДД по Самарской области рассказали, когда в региональной столице в полную мощность может заработать Автоматизированная система управления дорожным движением. Сейчас она функционирует на Московском шоссе. Впрочем, водители нередко жалуются на недочеты в работе светофоров.

"К сожалению, АСУДД пока только на одной магистрали, нужно понимать, что автоматизированная система управления дорожным движением должна быть не только на одной улице, но и на всех прилегающих. Тогда мы сможем действительно говорить о системе. Пока на Московском шоссе АСУДД работает в качестве "зеленой волны". Мы действительно видим, как в режиме реального времени меняется режим работы светофоров, как по Московскому шоссе, так и на перпендикулярных улицах. Яркий пример — это пересечение Московского шоссе и улицы Мичурина. В утренние часы пик, когда возникают заторовые ситуации, время зеленого сигнала светофора по Московскому шоссе для движения в город уменьшается для того, чтобы можно было пропускать на перекрестке Мичурина и Клинической транспорт вперед. Соответственно, сейчас эта система развивается. У министерства транспорта заключен государственный контракт на развитие этой системы. Я думаю, через пару лет на многих перекрестках эта система действительно будет функционировать и в полном объеме мы сможем рассказать об эффективности использования этой системы", — рассказал журналисту Волга Ньюс начальник отдела дорожной инспекции Самарской области Артем Кудашев.

АСУДД появилась в Самаре в 2018 году. По логике создателей, система должна считывать интенсивность транспортного потока и, исходя из полученных данных, включать разрешающие или запрещающие сигналы светофора. Интеллектуальную транспортную инфраструктуру создавал в Самаре "Ростелеком".

Планируется, что искусственный интеллект будет контролировать движение и на Самарском мосту.