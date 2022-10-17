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Общество

Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" сдали почти 53 литра крови

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" совместно с ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" провели донорскую акцию "Движение от сердца к сердцу". Мероприятие состоялось при поддержке объединенной первичной профсоюзной организации.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работа передвижного мобильного комплекса с бригадой медиков была организована в аппарате управления компании в г. Самаре. По результатам добровольческого мероприятия банк крови самарского региона пополнился почти на 53 литра. Донорами стали 117 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления, Центральной базы производственного обслуживания и филиала "Транснефть Финанс в г. Самаре".

Многие сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приходят сдавать кровь уже не в первый раз. На счету половины доноров предприятия более пяти подобных добровольческих акций.

Традиционная донорская акция "Движение от сердца к сердцу" проводится в АО "Транснефть - Приволга" с 2014 года.

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Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

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