АО "Транснефть - Приволга" совместно с ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" провели донорскую акцию "Движение от сердца к сердцу". Мероприятие состоялось при поддержке объединенной первичной профсоюзной организации.

Работа передвижного мобильного комплекса с бригадой медиков была организована в аппарате управления компании в г. Самаре. По результатам добровольческого мероприятия банк крови самарского региона пополнился почти на 53 литра. Донорами стали 117 работников аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления, Центральной базы производственного обслуживания и филиала "Транснефть Финанс в г. Самаре".

Многие сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приходят сдавать кровь уже не в первый раз. На счету половины доноров предприятия более пяти подобных добровольческих акций.

Традиционная донорская акция "Движение от сердца к сердцу" проводится в АО "Транснефть - Приволга" с 2014 года.