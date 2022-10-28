В Natura Siberica стартовали "Счастливые дни"

Акция проходит в розничных магазинах Natura Siberica и Organic shop.

"Счастливые дни" подразумевают скидку 20% на весь ассортимент в течение 3 дней: 28, 29 и 30 октября.

Скидка не суммируется с другими акциями и специальными предложениями. Другие подробности можно узнать у консультантов в магазинах.

Адреса магазинов: organic-shops.ru/spisok_magazinov.html.