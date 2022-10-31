"Географическое" воскресенье для всей семьи прошло в историческом парке

30 октября Самарская область вместе со всей страной написала Географический диктант. Одной из самых интересных стала площадка в историческом парке "Россия — моя история".

Член Русского географического общества историк Борис Агузаров провел оригинальную музыкальную "разминку".

"Россию можно обойти пешком, если хватит жизни, объехать на автомобиле, если хватит бензина, а еще Россию можно спеть", — сказал Борис Амурханович и предложил собравшимся по отрывку из песни угадать, о каком географическом объекте в ней идет речь.

В ходе "разминки" прозвучало много песен разных лет. Вспомнили и "славное море привольный Байкал", и "белый берег Чукотки", и Таганай, и "уставший город" Санкт-Петербург, и "среднерусскую, сердцу близкую подмосковную сторону", и республику Тыву, и речку Бирюсу, и Сахалин, где лирический герой живет "у самого восхода", и даже "Магадан — столицу Колымского края". Естественно, не обошлось без нетленной "Издалека долго течет река Волга".

Старшее поколение вспоминало и начинало подпевать, молодежь открывала для себя новые страницы в искусстве. Мысленно пропутешествовав с песней по стране, собравшиеся в историческом парке приступили к написанию географического диктанта, а после отправились на специально подготовленную для этого дня экскурсию "Широка страна моя родная". Она была посвящена неоднократным изменениям границ России: когда и при каких обстоятельствах это происходило. Премьера прошла успешно, весьма вероятно, что в будущем эта экскурсия войдет в число постоянно проводимых в историческом парке.

Насыщенная программа стала веской причиной, по которой сотрудники "Газпром трансгаз Самара" выбрали для написания диктанта исторический парк. В воскресенье там собралась целая делегация от предприятия.

"Я уже писал диктант раньше, — рассказывает ведущий инженер производственно-технического отдела инженерно-технического центра Алексей Рожков, пришедший в исторический парк с семьей, — несколько раз выполнял задания онлайн, но на очной площадке, конечно, интереснее".

"Мы пишем диктант впервые, пришли всей семьей, — делится впечатлениями мама двоих ребятишек, специалист службы по связям с общественностью и СМИ Виктория Соловьева, — Вопросы, конечно, сложные, но интересные, действительно возникает желание освежить свои знания".