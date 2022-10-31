"Географическое" воскресенье для всей семьи прошло в историческом парке

30 октября Самарская область вместе со всей страной написала Географический диктант. Одной из самых интересных стала площадка в историческом парке "Россия — моя история".
Член Русского географического общества историк Борис Агузаров провел оригинальную музыкальную "разминку".
"Россию можно обойти пешком, если хватит жизни, объехать на автомобиле, если хватит бензина, а еще Россию можно спеть", — сказал Борис Амурханович и предложил собравшимся по отрывку из песни угадать, о каком географическом объекте в ней идет речь.
В ходе "разминки" прозвучало много песен разных лет. Вспомнили и "славное море привольный Байкал", и "белый берег Чукотки", и Таганай, и "уставший город" Санкт-Петербург, и "среднерусскую, сердцу близкую подмосковную сторону", и республику Тыву, и речку Бирюсу, и Сахалин, где лирический герой живет "у самого восхода", и даже "Магадан — столицу Колымского края". Естественно, не обошлось без нетленной "Издалека долго течет река Волга".
Старшее поколение вспоминало и начинало подпевать, молодежь открывала для себя новые страницы в искусстве. Мысленно пропутешествовав с песней по стране, собравшиеся в историческом парке приступили к написанию географического диктанта, а после отправились на специально подготовленную для этого дня экскурсию "Широка страна моя родная". Она была посвящена неоднократным изменениям границ России: когда и при каких обстоятельствах это происходило. Премьера прошла успешно, весьма вероятно, что в будущем эта экскурсия войдет в число постоянно проводимых в историческом парке.
Насыщенная программа стала веской причиной, по которой сотрудники "Газпром трансгаз Самара" выбрали для написания диктанта исторический парк. В воскресенье там собралась целая делегация от предприятия.
"Я уже писал диктант раньше, — рассказывает ведущий инженер производственно-технического отдела инженерно-технического центра Алексей Рожков, пришедший в исторический парк с семьей, — несколько раз выполнял задания онлайн, но на очной площадке, конечно, интереснее".
"Мы пишем диктант впервые, пришли всей семьей, — делится впечатлениями мама двоих ребятишек, специалист службы по связям с общественностью и СМИ Виктория Соловьева, — Вопросы, конечно, сложные, но интересные, действительно возникает желание освежить свои знания".
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?